606号室、何度も恋をして辿り着いた感情を歌う新曲「最後の恋人」リリース

大阪発のピアノロックバンド・606号室が、13th Single『最後の恋人』を2025年11月19日にリリースする。

今作は、これまでの恋愛を経てようやく辿り着いた”最後の恋人”をテーマにした幸せなラブソング。「好き」の先にある「愛しい」という感情が、2人をそっと結びつけていく。606号室の特徴であるピアノを軸に、バンドサウンドの温もりとストリングスの広がりが重なり合うアレンジが、2人の関係を優しく、繊細に描き出している。前作の2nd EP『-依依恋恋-』を経て制作された『最後の恋人』は、606号室にとって新しい章の幕開けとなる作品だ。

さらに、606号室は2026年に「ロクマルロックツアー2026」を開催する。東名阪でゲストを迎えた2マンライブに加えて、ツアーファイナルでは東京で初となるワンマンライブをSpotify O-Crestにて実施。2マンライブのゲストは近日発表予定で、チケットはイープラスにて後日受付が再開される。

＜︎リリース情報＞

606号室

13th Digital Single「最後の恋人」

2025年11月19日（水）配信リリース

https://linkcloud.mu/fc46d8af

＜ライブ情報＞

︎606号室pre.「ロクマルロックツアー2026」

2026年1月17日（土）名古屋 RAD SVEN ※2MAN LIVE

OPEN 17:30 START 18:00

2026年1月24日（土）大阪 LIVE SQUARE 2nd LINE ※2MAN LIVE

OPEN 17:30 START 18:00

2026年2月1日（日）東京 MOSAiC ※2MAN LIVE

OPEN 17:30 START 18:00

2026年3月27日（金）東京 Spotify O-Crest ※東京初ワンマンライブ

OPEN 17:30 START 18:00

Official：https://lit.link/room606