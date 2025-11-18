Aile The Shota × 蔦谷好位置が語る、「月見想」に刻んだ覚悟とREAL POPの核心

Aile The Shotaが新曲「月見想」をリリースした。プロデュースを手掛けたのは、蔦谷好位置。Rolling Stone Japanでは、Aile The Shotaと蔦谷の対談が実現した。

「覚悟」とは、たった3文字で表現できる言葉であるが、それを本気で発するまでには膨大な思考量を要するものだと思う。「覚悟を決める」とは、数多ある可能性や考え方の中から、何かを捨てて、何かを選ぶ、ということだ。これまでもAile The Shotaのインタビューではたびたび「覚悟」という言葉を聞いてきたが、その回数だけ彼は悩み、迷い、そしてそこから脱して自分と聴き手を信じる選択を行ってきた。

この対談では、Aile The Shotaが蔦谷好位置との丁寧な制作の中で掴んだ「覚悟」について語られている。Aile The Shotaの音楽のテーマである「REAL POP」――本質的な音楽を大衆的なポップスとして世に届けること、そして自分のリアルを音楽で表現すること――で、さらに高みを目指すため、Aile The Shotaは自分をさらけ出した曲を書き、それを「自分の経験を綴ったノンフィクションである」と公言することを決めた。Aile The Shotaはこれまでも素晴らしい楽曲をいくつも誕生させてきたが、私は「月見想」こそ、彼の最高傑作だと思っている。

―「月見想」、素晴らしい曲が誕生しましたね。Aile The Shotaにしか歌えないポップスであり、「こういうAile The Shotaが聴きたかったんだ」とも思いました。

Aile The Shota：ひとつ前の「向日葵花火」も「これがAile The ShotaのJ-POPかな」みたいな気持ちがあったんですけど、「月見想」は初のバラードで、自分の中のJ-POPをこの角度で昇華したことによってより唯一無二な感じになった気がしますね。

―Aile The Shota史上、もっとも歌声が剥き出しな楽曲でもありますよね。蔦谷さんとのコラボレーションにおいてどんな過程があったのかがすごく気になるんですけど、そもそもなぜこのタイミングで蔦谷さんにお願いしたいと思ったんですか？

ATS：遡ったら、別のプロジェクトのコライトでご一緒したのが最初でしたよね。出会ったのは、蔦谷さんのご飯会で。

蔦谷：僕、もんじゃ焼き会をよくやっていて。

―よく蔦谷さんのSNSで拝見しています。若手アーティストたちともんじゃ焼きを囲まれていますよね。

蔦谷：森光奏太（dawgss／Aile The Shota、YOASOBIなどのサポートベーシスト）がShotaを連れてきてくれたのかな。あとidomくん、梓川くんっていう歌い手出身のシンガーと、Hiromuくん（Aile The Shotaのサポートキーボーディストであり、BE:FIRSTやSKY-HIのTHE FIRST TAKEでも演奏）もいて。楽しかったですね。それが去年の夏くらい？ 暑い時期だった気がしますね。

ATS：そうですよね。

蔦谷：その秋くらいに、コライトのセッションで一緒にメロディを作ったりとか。

ATS：それがデカかったですね。SKY-HIと僕と蔦谷さんでセッションする場だったんですけど、2曲作ったうちの1曲が「これ、Aile The Shotaの曲なんじゃない？」「自分の曲にしたら？」みたいに言ってもらって。デモの段階から蔦谷さんらしいサウンドだったので「この曲をやったら新しいフェーズにいけるかもな」みたいに思って、大事なタイミングで出したいなと考えているときに2025年は春夏秋冬に曲を出すことが決まって、このサウンドは秋っぽいなって。でも、いざ声をかけさせてもらってスタジオに入ったら、デモの原型がほぼなくなるくらいがっつり変わるっていう（笑）。

蔦谷：全然違うものになったんですよ。一緒なのはテンポ感だけだね。

―それは、より踏み込んで作業を進めていく中で狙いや方向性が変わっていった、もしくは見つかった、ということなのだろうなと思うんですけど、蔦谷さんとしてはAile The Shotaのどういった魅力を引き出したいと思ったのでしょう。

蔦谷：そもそも、いわゆるJ-POPというか、フォーク以降脈々と続く日本の歌謡の感じをBMSGの中でどこまでやっていいのだろうかということを僕も探っている状態だったんですけど、コンサート（2025年3月16日開催、『Aile The Shota Oneman Live ”REAL POP”』）を観させてもらって、「俺はやります」っていうのをひしひしと感じたので「じゃあこれ、全部変えちゃわない？」って言って。J-POPと、ダンスミュージックやベースミュージック、あと洋楽らしさを、どれくらいの割合にするのがいいのだろうと思っていたら「（J-POPに）振っていいです」みたいな感じだったので、それは確かに異色で面白いなと思ったし、覚悟も感じました。なのであえてJ-POPのド定番みたいなことをやりながらも、ローはしっかり出ていてフロアにも対応できるような音にしようって進めていった感じだよね。

ATS：蔦谷さんが「これどうかな？」って弾いてくれる鍵盤のコードが、僕の中で「それが歌いたかったんです」っていう、自分のルーツにあるグッときていたJ-POPのメロディにいけるコードだったりして。「こうやって自分が聴いてきたJ-POPは作られていたんだな」ということをすごく感じました。

蔦谷：メロディをまとめて形にするまでは、けっこう早かったよね。

ATS：早かったです。でも、テーマでめっちゃ迷って。ふとしたときに月を見て、月は自分で意図してその形になっているわけではなく、太陽に照らされてその形を成していて、それを本人は別に美しいと思ってないだろうに周りが美しいと言っている、ということを思った夜があって。そういうテーマが出てきたもののなかなか見えきれない部分があった中で、自分が病むことが重なったタイミングがあって。

蔦谷：病んでたなあ（笑）。痩せてたもん。でもその体重は全部戻ったらしいので、心配しているファンの方には「もう元気になったよ」と伝えておきたいです。

―さきほど撮影中に、ODORI（Aile The Shotaがプロデュースを務めるダンスクルー）のお仕事でフランスへ行った際、おいしいパンを食べすぎて体重が戻ったとおっしゃっていました（笑）。

蔦谷：歌詞は、けっこう時間をかけて一緒にやったよね。

ATS：やりました。何回かスケジュールをもらった中で、痩せこけたAile The Shotaがスタジオに入り（笑）、「蔦谷さん、俺、書けるわ」みたいな感じになって。蔦谷さんにリリックを投げて、蔦谷さんからもリリックが来て、ということを対面でやらせてもらった時間がめっちゃ嬉しかったです。

蔦谷：お互いに携帯で文章を作って、LINEで送って。

ATS：〈眠れない夜に夢を見ていた〉っていうのを蔦谷さんがくれたときは泣きそうになりました。

蔦谷：それはShotaが思っていることを言い換えただけなので。眠れなくて妄想しちゃうときとかあるじゃないですか。そういうことも全部赤裸々に話してくれたので、「どういう言い回しがあるかな」と考えて送っただけ。

ATS：ポップスを作ることを考えたとき、大衆に届けたいからもちろん共感性もあったらいいなと思うんですけど、自分のアイデンティティやオリジナリティがどこまでもほしいし、根底には「リアルでありたい」という気持ちがあって。そういう中で、自分のすごくリアルな部分をこのフレーズにしてくださって、「うわあ、今Aile The Shotaのポップスを作れている」と感じられてすごく嬉しかったです。

蔦谷好位置が語る「さらけ出すこと」の意味

―さきほど話してくれたShotaさんの月への見方にも、ご自身と月を重ねた部分があったのだろうなと思いました。この曲、最初の2行の〈あなたを失うくらいなら／自分を殺してもいいよ〉から、相当強いですよね。「殺す」という強い言葉を、剥き出しの声で歌うという。

蔦谷：もんじゃ焼き会で初めて会ったときから、めちゃくちゃいいやつなんですよ。だから「月」をテーマにすると聞いたとき、すごくShotaらしいなと思って。まさに月のように人に照らされて、すごく気遣いもしていると思うし、出せない自分もきっとあったと思う中で、この歌詞が出てきたっていうのはアーティストとしてめちゃくちゃ大きくて重い一歩を踏み出したなって。逆にここから大変だぞっていう感じもするけど、でもその覚悟を感じられたことが僕は嬉しかったです。

ATS：やっぱり誰が何を歌うかが大事だと思っているんですけど、「アイデンティティ」とか自分らしくあることの難しさと大事さを歌い続けてきた自分が、冒頭で「自分を殺す」というフレーズを出すのは重いですよね。こういう想いをしないと書けないし、してないのに書いてはいけないワードだと思うんです。本当に、自分の嫌いな部分に向き合わないと出ないフレーズだったなと思います。

蔦谷：さらけ出したことがよかったんですよ。「音楽」をやるって――BMSGのみんなそうなんだけど、Shotaもお客さんの前で「ショー」をやるじゃないですか。それには音楽の評価とは別で、人間としての魅力も必要じゃないですか。そういう中で、Shotaがこのスタートを切るっていうのはある種驚かせるところもあると思うけど、これを言うというShotaの覚悟をめちゃくちゃ感じて。僕は音楽のクオリティを上げることしかできないことに対して自分の中で戦い続けている気がするんですけど、やっぱり音楽だけ作っている僕とは違うなって思いました。Aile The Shotaという旗を振って最前線で戦っている人じゃないと歌えない言葉だと思うんです。だからこそこの歌のテイクが取れたなっていう気がしますね。

ATS：1stアルバム（『REAL POP』）の時期から、レコーディングが苦手で。防音ブースの中に入ると歌えなくなっちゃうんです。だからブースに入らず、蔦谷さんのうしろで歌わせてもらいました。近い距離で録って、蔦谷さんのリアクションを感じられるのもすごくいい時間でしたね。実はレコーディングの日を一度リスケさせてもらったり、キーも色々やったりして、時間をかけながら声色と感情が一番リンクするポイントを探させてもらってできた曲でした。

―みんなが好きなAile The Shotaの人間性――Shotaさんの優しさ、他者への深い愛、その裏返しとして自分を後回しにしてしまったり傷を負ったりするところとか――が、今まで以上に歌声そのものから伝わってくる表現になっていると思いました。それは、歌詞でそういうことを書いているから、とかではなくて。たとえ言葉が乗っていなくても人間性が伝わってくる声、というか。

ATS：小さいビブラートの1個の揺れとかに感情があったりすることに改めて気づきましたね。今年1年は「歌に向き合いたい」というフェーズではあったんですけど、それが一番やれたかなと思います。蔦谷さんに観に来ていただいたワンマンも今一度自分の歌にストイックになる機会だったんですけど、それを経て、ここまで赤裸々に自分の歌を聴かせる曲で、自分が憧れていた歌にすごく近づけた気がして。大事な転換期になる曲だと思います。

―ここまで蔦谷さんもたびたびおっしゃられているように、今回Shotaさんがそこまでさらけ出す覚悟ができたのは、どういう理由だったんですか？

ATS：パーソナルな部分をすべて出すほうがシンガーソングライターとしてはいやすいんですけど、それによって損が生まれるのは嫌だなという、その難しいバランスについてはこの3、4年ずっと考えていて。自分の恋愛をひけらかしたり、見せようと思って見せたりするのは絶対に違うと思っている中で、でもこういう曲を語るときにそこが軽薄になるのは嫌だなとも思っていて。具体的な話をどこまでするかは難しいんですけど……。

蔦谷：なるほど。とりあえず全部言っちゃって、あとで原稿チェックのときに判断するっていうのもありますよ。

ATS：音楽に誠実にいることが一番大事だと思ったら、やっぱり語りたいなと思いますよね。

―この場でどこまで話すかは、Shotaさんの気持ちにお任せしますよ。

ATS：ひとつの恋愛において、相手に「それ嫌いだから」「嫌だな」って言われたことを全部やめて、相手が好きな自分になろうとしてしまうことがあって。〈嫌われないように〉というフレーズは、恋愛だけじゃなくても気にしちゃうタイプで、自分の根っこの太い部分ではあるんですけど。そういう具体的な経験がないと、具体性のある言葉は書けなかったなと思います。

蔦谷：〈嫌われないように〉っていうのは、Shotaの優しさであり気遣いでもあるんだけど、そればかりだと苦しいところもあるというのをさらけ出してくれたことが本当によかったです。これに救われる人がたくさんいると思いますよ。

ATS：それが唯一の救いです。俺、そんなに痩せたことないので（笑）。それくらい限界で、自分らしさを殺してもいいというモードに入っちゃっていて。この曲を聴いて、救いとまで言わずとも、ちょっとでも人の何かになったら嬉しいですね……でも救われる人がいてくれたら本当に嬉しいです。それが音楽をやる一個の大事な意義だなと思っちゃいました。

蔦谷：佐野元春さん、大江千里さん、ユーミンとか、歴代のすごいアーティストの歌詞の話を色々したよね。歌詞を見ながら、「こんな曲あるよ」「これやばいっすね」みたいな。みなさんドラマチックな経験をされてはいるんだろうけど、圧倒的な技術もありますよね。普通の人が何分もかかって言うようなことを1行で言ったり、みんなが使う言葉なのに見たことない並びだったりして、しかも音に対してめちゃくちゃ美しかったり。

ATS：色々聞かせてもらいました。それこそ「その人が絶対に見ただろう」っていうくらい具体性のある歌詞で、自分の感情を深く、エグく探しにいかないとできないような書き方をしていて、そこに追いつきたいと思っちゃって。自分が憧れた歌謡曲やポップスに追いつきたいという感覚がずっとあって、自分の歌詞に対するクリエイティブ力をどう上げていくかを考えたときに、やっぱり僕はリアルに経験しないとダメっぽくて。……なのでこの曲はとっても自分事です。まったく取り繕ってないですね。普遍的な歌詞にしようと思わず、超自分事を書いているのに、いざ完成した瞬間に普遍性を帯びて「これ、わかってくれる人が多いかも」みたいになるのが嬉しいですね。

”覚悟の声”を支えるアレンジの裏側

―それほどまでにShotaさんの覚悟が込められた歌や言葉に対して、蔦谷さんは、どういう意図を持ってこのアレンジを組まれたのかを聞きたいです。ボーカルの処理も、Aile The Shota史上最も剥き出しですよね。

ATS：ボーカルのこういう処理は初ですね。ウェットに仕上げているものの、剥き出し感はぶっちぎり。今までの中で、一番感情が見えると思います。

蔦谷：ボーカルはとにかく剥き出しで。Shotaが自分の経験や葛藤、人生のことも色々と赤裸々に吐露してくれたので、そのときに感じたまま、特に前半のほうはリバーブをかけずドライな感じで、目の前でしゃべってくれている感じにしたかったですね。でもポップスとして長く聴いてもらいたかったので、サビはちょっと広げるような処理にしました。サカナクションとかをやっているエンジニアの浦本（雅史）さんとも「そういう処理にしましょう」って相談してやりましたね。

ATS：自分の声を包む楽器たちの温度感がすごいなと思いました。

蔦谷：音数はだいぶ削ぎ落として、すごく少ないですね。基本はベースとキックだけにピアノがあって、若干アコギを入れているんですけど、それはコードを支える程度で。夜の雰囲気を出したかったのと、これはいろんな人が歌詞とかで言っていることではありますけど、夜中になると孤独が襲ってきたりするじゃないですか。

ATS：本当にそうですね。

蔦谷：月だけ明るくて、自分の心と正反対に輝いていたりする中で、自分の脈拍が聞こえてくるくらいのときってありますよね。それをあのキックの感じで出したかったんですよね。あとピアノがずっと刻んでいるっていう、そんなイメージですね。ハーモニーの積みも楽しかったよね。

―特にサビは「これ、ハーモニーどうなってる？」って思いました。

ATS：コーラスワークもプロデューサーの方によって違うんですけど、蔦谷さんのコーラスの作り方はすごく勉強になりました。

蔦谷：サビは（ボーカルが）トリプルなんですよね。真ん中と両サイドにいて。ダブルはよくやるんですけど、この曲は、真ん中に1人ずっといてほしかったんですよ。両サイドにダブルがいて、そこに真ん中がいて、3人いる状態になるんですけど、その滲み方のほうが真ん中が映えるなと思って。サビでキーが若干高めにいくんですけど、曲の重厚感は残したかったから、オクターブ下にも入れてもらったっていう感じですね。

ATS：Bメロのコーラスとかも絶妙なメロディですよね。

蔦谷：あそこ、いいよね。でもあれはShotaのメロディがいいから出てきたという感じですね。

ATS：いやあ嬉しい。

―あと、アレンジ面で私がすごくいいなと思ったのは、サビ終わりやアウトロに入っているグリッチ音。それこそKERENMI（蔦谷好位置のソロプロジェクト）の「アダルト feat. アヴちゃん from 女王蜂 & RYUHEI from BE:FIRST」や「馥郁たる日々」とかにもあるような、記憶を刺激される感覚をもらいました。あれはどういった意図で入れたんですか？

ATS：あれ、いいですよねえ。あの違和感はめっちゃ素敵ですね。

蔦谷：静寂の中で、自分の心にだけずっとノイズがあるんだろうなっていう雰囲気を出したかったんですよね。ずっと夜は続いていて、部屋の中は孤独でも、月は明るくて、街は盛り上がっていたり幸せな人がいっぱいいたりして、でも自分の心の中にはノイズがあって、っていうのを一番静かなところで出したかったという感じですね。

ATS：いやあ、めっちゃすごい曲ですよ。アーティストとして何を大事にするかという部分で覚悟を決めたから行けた場所だなと思います。

蔦谷：本当にそうです。

―蔦谷さんとしては、この先Shotaさんに、どういうポップアーティストになっていってほしいと想像しますか。

蔦谷：ダンスも素晴らしいし、さらに歌も歌えて、それを生かしてJ-POPをやるというアプローチは他にないと思う。それらのストロングポイントを伸ばしながら、自分の人生を切り売りしていかなきゃいけないのはつらいと思うけど……。

ATS：いや本当に。その覚悟ですよね。その上で、自分事の曲を作ったときに「これは自分事です」とちゃんと言うことの覚悟。「本を読んで書きました」「友達の話を聞いて書きました」って言えば隠せるんですけど、それだけはしたくない。やっぱり、音楽に誠実でいたいので。

蔦谷：やっていくと、技術がついてくるじゃん？ 大事な友達とかの話を聞いたときに、同じように喜んであげたり落ち込んだりするようになっていくと、すごい言葉が出てくる気がするんですよ。経験と技術を積んでどんどんビッグアーティストになってほしいですね。Shotaのいいところは、インプットに貪欲なところ。アウトプットだけしているとマジでしんどくなってくるから。

ATS：本当にそうですね。この曲を書いたあと、出し切った感すごく強くて。

蔦谷：一昨年「アダルト」を作ったあと、吹き出物だらけになりましたからね。全身全霊でやりすぎるとそうなる。

―Xにも「ショータとの制作は素晴らしい時間でした」と書かれていましたけど、こうしてアーティストとしての覚悟をひとつ決めて、ビッグアーティストになっていく過程をともにされたのは、蔦谷さんにとってどんな時間でしたか？

蔦谷：そもそも1曲を作るのに、なかなかこんなに時間をかけられなくて。だんだんとShotaという人間を知って、「だからこの歌詞、メロディが出てきたんだ」っていうのがわかっていって、本当に気遣いができるいいやつだけど、俺に心を開いてきてくれているんだなっていうこともわかると、そりゃ俺も「出せる手札は全部出します」ってなりますよね。やっぱり結局、人間なので。「人」とやり取りしているという感じが楽しかったですね。

ATS：いやあ嬉しいです。基本的に僕、人にあまりネガティブを見せないようにしていて、誰に対してもずっとポジティブに接するんですけど、それもさせてもらえたからこそ本当にさらけ出せたのだと思います。

―この曲と、この曲の制作で得た経験や覚悟を持って、この先Shotaさんはどこに行きたいですか？

ATS：日本の音楽シーンの真ん中にちゃんと自分の椅子を作りにいくということは、やっぱりブレずにやりたいです。その中で、他も犠牲にはしたくないというか、欲張っていきたいなって思いました。それこそアンダーグラウンドシーンやダンスシーンへのアプローチもオーガナイズもやっていきたいし。覚悟を明確にしたが故に、「じゃあこっちに集中したほうがいいんじゃないか？」とかではなくて、全部欲張っていきたいという気持ちが強くなった気がします。

Digital Single「月見想 (Prod. 蔦谷好位置)｣

Aile The Shota

配信中

Streaming & Download：https://orcd.co/ats_tsukimisou