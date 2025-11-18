大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得に動くのではと噂されている。ただ、同投手は獲得ハードルが高い上、仮に獲れた場合でも不安要素があるようだ。米メディア『ファンサイデッド』が報じた。

スクーバルは日本時間13日、2年連続となるサイヤング賞を受賞した球界トップクラスの左腕。仮にドジャースに加入すれば、大谷を筆頭に実力者が揃う先発ローテーションがさらに強固なものになることが期待される。

同メディアは「GM会議に出席していたMLBインサイダーのロバート・マレー氏は、タイガースが何を考えているのかを察知した」としつつ、「ジェフ・グリーンバーグGMは『タリックはタイガースの一員だ。トレードや契約延長の文脈について議論するつもりはない』と述べた。大した発言には聞こえないかもしれないが、デトロイトは球界トップクラスの投手を、ゴッドファーザー級のオファー以外では決して手放さないだろう」というマレー氏の見解を紹介。

続けて、「信じられないかもしれないが、スクーバルの獲得にはリスクが伴う。第一に、莫大な見返りが必要になる。第二に、彼の契約はあと1年しか残っておらず、来オフにはほぼ確実にフリーエージェント（FA）になる。タイガース、あるいは獲得を狙ういかなる球団も、彼をチームに残留させられる保証はほとんどない」と記している。

