ラファエル・ナダル氏も登場｜リシャール・ミルが華やかな「RICHARD MILLE GALA DINNER 2025」を開催

2025年10月、リシャール・ミルの特別なガラ・ディナー「RICHARD MILLE GALA DINNER 2025」が開催された。これはリシャール・ミルのオーナーを招待し隔年で実施しているイベントで、今年はThe Okura Tokyo 平安の間での開催となった。

華やかなイベントにふさわしく、スペシャルゲストとしてラファエル・ナダル氏が来場。ホワイエには、RM 027 トゥールビヨン、全6種が展示され、ラファエル・ナダル氏とリシャール・ミルのこれまでの歴史と結びつきを再認識することができた。

受付エリアには今年のル・マン クラシックで発表されたブラフ・シューペリアとリシャール・ミルのコラボレーションバイク RMB 01も展示。リシャール・ミルとブラフ・シューペリアが設計・開発に18カ月を費やしたという究極のオートバイである。

パーティーが開演すると、そこではナダル氏の出身地であるスペインにちなみ、随所にスペインが感じられる演出が繰り広げられた。オープニングではスペインで生まれたフラメンコと日本の伝統芸能を融合させた舞踊を表現する舞踊団（ARTE Y SOLERA）による舞踊が披露され、次いで日本のクラシック界を牽引するコンダクター 大友直人氏が日本屈指のオーケストラ「新日本フィルハーモニー交響楽団」の指揮を執る。正統的なクラシックの演奏技術とドラマティックな感情表現で、同世代のピアニストの中でも抜群の人気を集める亀井聖矢氏と、クラシック・日本歌曲・オペラアリアの他、ドラマ挿入歌やゲーム音楽等、様々なジャンルの演奏で活躍中のソプラノ歌手 野々村彩乃氏のコラボレーションが実現した。演奏されたのはメンデルスゾーン：ピアノ協奏曲第1番第3楽章、ビゼー：「アルルの女」より”ファランドール” 、ビゼー：カルメン「アラゴネーズ」、そして「ハバネラ」～「ジプシーの歌」である。

ガラ・ディナーには、モータースポーツ、ゴルフ、スノーボード界で活躍する日本のリシャール・ミル ファミリー5名（中野信治氏、宮里優作氏、竹内智香氏、青木瀬令奈氏、成田美寿々氏）も登場し、約300名が参加した会場を沸かせた。

リシャール・ミルは、ラグジュアリーブランドの使命としてチャリティ活動にも積極的に取り組んでいる。今回も、恵まれない子供たちや未成年の支援を目的として2008年に設立された「ラファ・ナダル財団」についてラファエル・ナダル氏自らがスピーチを行い、パーティーの終盤ではチャリティオークションも実施。チャリティオークションには、ラファエル・ナダル氏が持参した直筆サイン入りのユニフォームとラケットが出品され、4,100万円で落札された。落札された全額は、ラファ・ナダル財団へ寄付される。

リシャール・ミルのガラ・ディナーは華やかな時間を楽しむだけのものではなく、社会的な責務を大切にする意識のもとに成立している。高貴な地位にある者には社会的な責任・義務があるという意味をもつ「ノブレス・オブリージュ」の概念が、ここ日本でも着実に根付いてきていることを実感するガラ・ディナーであった。

文：オクタン日本版編集部 写真：リシャールミルジャパン

Words: Octane Japan Photography: Richard Mille Japan