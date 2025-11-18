【心理テスト】災い・トラブルを未然に回避…あなたの「リスク警戒度」は何パーセント？ 入ってきた「煙の匂い」でわかる!?

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「煙」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 草彅健太（くさなぎ・けんた）さん）静かなお休みの日、あなたは家でゆっくりと過ごしています。ふと気づくと、開けていた窓の外から煙が入ってきました。さて、その煙はどんな匂いでしたか？次の中から近いものを1つ選んでください。1．焦げたような匂い2．ツンと鼻をつく刺激的な匂い3．お香のような上品な匂い4．美味しそうな香ばしい匂いこの心理テストでわかることは、あなたの「リスク警戒度」です。「煙」は「災いやトラブルの可能性」を表しています。ここでどんな匂いがしたかによって、あなたが普段からリスクに対してどの程度気をつけているかがわかってしまうのです。あなたは慎重派の代表格。どんなことでも事前にしっかり下調べをして、リスクを最小限に抑えてから行動します。準備を怠らない堅実なタイプですが、新しいことには及び腰かも。安定した人生も素敵ですが、たまには小さな冒険も楽しんでみては。バランスの取れた警戒心を持つあなた。リスクとリターンを冷静に判断できる現実主義者です。周囲からは「頼りになる」と信頼され、トラブルが起きても冷静に対処できるでしょう。ただ、周りの情報に左右されがちなところがあるので気を付けて。好奇心旺盛で行動力のあるあなた。絶対にチャンスを逃そうとはしない積極派です。多少のリスクは経験のうち！と前向きに捉え、失敗してもすぐに立ち直ることが出来る強さを持ちます。ただし、重要な決断の際は一呼吸置くことも忘れずに。誰もがビックリするほど大胆なあなた。「案ずるよりも産むが易し」を地で行くタイプで、直感と勇気で迷わず飛び込んでいきます。失敗を全く恐れない勇気の持ち主ですが、時には信頼できる人の意見にも耳を傾けると、さらに大きな成功を掴めるはずです。どんなことでもリスクはつきもの。正しく警戒していきましょう。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。