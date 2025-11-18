12星座別「恋愛」あるある!?「水瓶座（みずがめ座）」のあなたが“別れを決断”したら…「情に流されず決断するのも早い」!?

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「12星座別×恋愛コラム」。「この人と別れたい……」と思ったものの、なかなか行動に移せない人がいます。情があるから、新しい恋を始める自信がないから、面倒くさいから……など理由はさまざま。別れを決断するのに時間がかかるのはどんなタイプでしょうか？ 12星座別にみていきましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ 小林みなみさん）■水瓶座（みずがめ座）……情に流されず決断するのも早い理性的で客観的に物ごとを考えられる水瓶座。2人の関係がうまくいっていないと判断すれば、別れを決断するのは早いでしょう。未練や情に流されることは少ないため、現状維持や答えを先延ばしにすることもほとんどないよう。恋愛感情がなくなっても、友達として関係を継続することが多いのも特徴です。・協力：東京・池袋占い館セレーネ・監修者プロフィール：小林みなみ（こばやし みなみ）編集・ライター。出版社、大手占いコンテンツ会社勤務を経て、フリーランスに。会社員時代に占いに初めてふれ、その世界にはまる。現在は、雑誌・Webで占い記事をメインに執筆している。