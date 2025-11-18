「バランスの取れた打者」村上宗隆よりも岡本和真に興味？　日本人獲得へ…

岡本和真 最新情報

読売ジャイアンツに所属する29歳の岡本和真内野手は、今オフにポスティングシステムを利用してメジャー挑戦する。この機会を利用し、シカゴ・ホワイトソックスが日本人選手獲得へ向けて再始動するかもしれない。米メディア『サウスサイド・ショーダウン』が報じている。

岡本は日本で6度のオールスター出場と、本塁打王に3回輝いた経験がある。

また、2018年から2023年まで6年連続で30本塁打以上を放ったこともある。

今季は肘の怪我もあって出場数は限られたが、それでも15本塁打を打つなど高いパフォーマンスを見せていた。

そして、同メディアによると、強化試合を戦う侍ジャパンに招集された岡本を視察するため、ホワイトソックスからスカウトが派遣されていたという。

岡本について、同メディアは「日本人スラッガーである村上宗隆と比べると、岡本はよりバランスの取れた打者と見られている。

ただ、パワーは村上の方が上で、将来性も高い可能性がある。

岡本は29歳、村上は25歳であり、MLBに適応する時間は限られる。

岡本のスイングや長打力は、シカゴ・カブスの鈴木誠也に例えられることも多い」と伝えている。

ホワイトソックスにとっては、2005年に契約した井口資仁氏以来となる日本人選手の獲得になるかもしれない。

同メディアは「ホワイトソックスのスカウト部門責任者であるデビッド・ケラーは、日本と韓国のリーグを担当するスカウトを新たに雇ったと述べており、今回の岡本への関心は球団の方針転換の始まりを象徴している可能性がある。

クリス・ゲッツGMらフロントは組織のやり方を現代的なものへ改める努力を続けており、日本市場への進出は大きな意味を持つ。

岡本やその他の日本人選手を本気で獲得に動くかどうかはまだ不透明だが、少なくとも綿密に調査を進めている段階のようだ。

道のりは長いが、この方向性は間違っていない」との見解を示した。

【関連記事】

【了】