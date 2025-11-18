大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、劇的な展開で2年連続のワールドシリーズ制覇を達成した。しかし、成功の裏で明確な課題も残されており、ブランドン・ゴームズGMが今オフの補強戦略について明かしている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のアーロン・コロマ記者が報じた。

ドジャースが今オフに補強すべきだと言われているのは、左翼手とブルペン陣の2つだ。

昨季の大半を守ったマイケル・コンフォート外野手はフリーエージェント（FA）となり、今季は打率1割台・OPS.638とキャリアワーストの成績に終わった。再契約の可能性は低く、左翼手は完全な空白地帯となっている。

一方でブルペン陣は、レギュラーシーズン最終月の救援防御率はリーグワースト3位に低迷。ポストシーズンでも先発陣を中継ぎに回さざるを得ず、深刻な層の薄さが露呈した。

特にブルペン陣の問題は、大谷翔平選手や山本由伸投手など先発投手陣にも大きな負荷がかかることから、立て直しが急務となっている。

複数の弱点を抱えている状況にゴームズGMは「オフシーズンに臨む姿勢としては、トレード期限に派手なトレードを強行する必要はないと考えている。具体的な形を検討する時間はまだ十分にある。今後数週間でその作業を進めるつもりだ」と言及した。

