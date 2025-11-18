今回は、お金持ちでも不幸になってしまう5つの原因を考えていきます。

◆お金持ちでも不幸になる五大要因とは

前置きしておきたいのが、「お金持ちなのに不幸になる人」というのは、そもそも少数派だということです。収入が多い人のほうが少ない人よりも幸福感が高い！という研究事例もありますし、収入が多いほどゆとりがあり、自由な暮らしを送りやすいです。

とはいえ、「お金持ちになること自体がゴールだ」という人は、いざお金持ちになると目標がなくなってしまい、燃え尽きてしまう場合もあります。

ポジティブ心理学の権威であるマーティン・セリグマンによると、人生に幸せを感じるためには、「前向きな感情を持つこと」「没頭できること」「良好な人間関係を持つこと」「人生に目的や意義を見出していること」「達成感を味わうこと」という5つの要素が重要だそうです。

ウラを返すと、いくらお金を持っていても、

「1. 前向きな感情を失う」

「2. 没頭できることがなくなる」

「3. 良好な人間関係を保てなくなる」

「4. 人生に目的や意義が見出せなくなる」

「5. 達成感がなくなる」

と不幸になる可能性が高いです。

具体的には以下のような状態に陥ることです。

◯お金持ちになったことで、目標を失う

◯経済的に自由になったことで、かえってできることが増えすぎて注意が分散してしまい、好きなことに没頭できず、幸福感が薄れる

◯お金持ちな暮らしに「こんなもんか」と慣れた瞬間、生きがいを失う

「仕事が生きがい」という人が、退職後に生きがいを見失って、急にしおれてしまう……ということもあります。僕の身近にもそういう人がいるので、他人事ではありません。

不幸な未来を避けるためには「これぞ生きがい！」と言える、没頭できる仕事や遊びを、死ぬまで続けることなのだと思います。これに加えて良好な人間関係を維持すれば、豊かな暮らしを送れる可能性が高いと思います。

◆まとめ

要点をまとめると、お金持ちでも不幸になる五大要因は以下のとおりです。

上記はセリグマンが掲げた「幸福の共通点」5つを逆さまにしたものですが、重複している内容も多い気がします。

筆者が思うに「良好な人間関係を築いて維持し」「没頭できる仕事や趣味がある」という2つさえ満たしていれば、たぶん上記5点はクリアできると思います。

つまり「人間関係、仕事、趣味」をうまくバランスすることが、楽しく生きるキモなんじゃないでしょうか。

参考資料：お金持ちでも不幸になる人ってどんな人？5つの要因（https://allabout.co.jp/gm/gc/501459/）

文：中原 良太（個人投資家・トレーダー）

18歳に株を始め、25歳でYahoo!株価予想達人で「ベストパフォーマー賞」を受賞。主に株式投資とマネー（お金）についての情報をSNSやYouTube、メルマガなどで発信。IQ上位2％のMENSA会員。

