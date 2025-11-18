「堅実な選択だ」千賀滉大のトレード獲得を試みるべき！？　米紙がパドレ…

千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する32歳の千賀滉大投手は、今オフのトレード候補になっている。怪我などの懸念材料はあるが、それでもダルビッシュ有投手が在籍するサンディエゴ・パドレスにとって最適な補強選手になり得ると、米メディア『フライアーズ・オン・ベース』が報じた。

千賀は今季、22試合に登板し7勝6敗、防御率3.02、奪三振109をマーク。

シーズン前半にはリーグトップの防御率1.47という圧倒的な数字を残した時期もあったが、怪我を境に後半は失速し、マイナー降格の屈辱を味わった。

そのため、来季もメッツでプレーするかどうか不透明な状況となっており、最近ではトレードの噂も浮上している。

そこで同メディアは、パドレスに対し「千賀の大胆なトレードでメッツの決意を試すべき」と提言した。

ダルビッシュが手術を行なったことで来季全休が確定し、ディラン・シース投手とマイケル・キング投手は退団の可能性がある。

場合によっては、2026年の先発ローテーションに3つの空きが生じることになるため、今オフに投手陣の補強が必要だ。

その補強候補として千賀を指名し「彼は獲得費用が高すぎないため堅実な選択となる。

さらに、ナ・リーグのサイ・ヤング賞投票で6位となったニック・ピベッタを補うのに完璧な人材となるだろう。

パドレスは2026年に向けて大きな変化を迫られており、優勝を狙うためには、プレラー監督は​​積極的に行動し、具体的な動きを見せる必要がある。

これはパドレスにとって、オフシーズンの好スタートを切る絶好の機会となるでしょう」との見解を示した。

