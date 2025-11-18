楽天は18日、DeNAからFA宣言した伊藤光選手と契約合意を発表した。
伊藤光は07年高校生ドラフト3巡目でオリックスに入団すると、13年から正捕手となり、同年から3年連続100試合以上に出場。14年にベストナインとゴールデン・グラブ賞を受賞した。18年途中にトレードでDeNAに移籍すると、19年に84試合に出場した。
今季は一軍出場6試合にとどまり、シーズン終了後に海外FA権を行使していた。
