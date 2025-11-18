ハイヒール・モモコ、長男の妻を“禁断のシャネル部屋”へ招待　アイテムの推定総額は…

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#11が、14日に配信された。

モモコの“禁断のシャネル部屋”

番組では、今年、長男の結婚を受けて61歳で“姑デビュー”を果たしたハイヒール・モモコに密着した。

モモコは、大阪の自宅にある“禁断のシャネル部屋”へ、長男の妻・恵利花さんを初招待。自身の披露宴では7回のお色直し、1,000万円のシャネルを身にまとうなど、盛大に式を挙げたというモモコは「嫁にもできる限りの思い出を作ってほしい」「40年をかけて集めたシャネルのアイテムを貸したい」と、シャネル部屋を公開する。

そこには、バッグやアクセサリーだけでなく、ゴルフクラブ、ヘルメットまで計1000点、推定総額1億円超のシャネルの数々が。圧巻の光景に、恵利花さんも思わず「やば!」と驚き、スタジオからも「すご!」「全部シャネル!?」と興奮の声が飛び交った。

