ハイヒール・モモコ、長男の妻を“禁断のシャネル部屋”へ招待　アイテムの推定総額は…

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#11が、14日に配信された。

  • 『ダマってられない女たち season2』場面カット

    『ダマってられない女たち season2』場面カット

モモコの“禁断のシャネル部屋”

番組では、今年、長男の結婚を受けて61歳で“姑デビュー”を果たしたハイヒール・モモコに密着した。

モモコは、大阪の自宅にある“禁断のシャネル部屋”へ、長男の妻・恵利花さんを初招待。自身の披露宴では7回のお色直し、1,000万円のシャネルを身にまとうなど、盛大に式を挙げたというモモコは「嫁にもできる限りの思い出を作ってほしい」「40年をかけて集めたシャネルのアイテムを貸したい」と、シャネル部屋を公開する。

そこには、バッグやアクセサリーだけでなく、ゴルフクラブ、ヘルメットまで計1000点、推定総額1億円超のシャネルの数々が。圧巻の光景に、恵利花さんも思わず「やば!」と驚き、スタジオからも「すご!」「全部シャネル!?」と興奮の声が飛び交った。

【編集部MEMO】
数多くのドラマの出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐にわたり活動の幅を広げる剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題のヒコロヒーがMCを務める、ABEMAの新番組『ダマってられない女たち』。芸能界で華々しい活躍をみせながらも人生の酸いも甘いも知り尽くす3人が、“女性の幸せ”について自由に本音で語り合う。

