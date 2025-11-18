「分岐点となる重要局面」今永昇太、QO承諾か。それとも拒否か！？　迫る…

今永昇太 最新情報

フリーエージェント（FA）になった32歳の今永昇太投手に対し、シカゴ・カブスは2200万ドル（約33億9000万円）のクオリファイング・オファー（QO）を提示している。その返答期限が迫っており、まもなく決断を下すことになる。残り24時間を切ったと、米メディア『ブリーチャーネーション』が報じた。

今オフに入ると、最初にカブスが3年総額5700万ドル（約85億5000万円）の球団オプションを破棄。

次に今永が、2026シーズンに適用できる1500万ドル（約22億5000万円）の選手オプションを行使しなかった。

その結果、今永はFAになったが、まだカブスに残留する可能性は残されている。

18日が期限のQOに今永が受諾すれば、カブスと再契約を結ぶことになる。

同メディアは「QO期限そのものに向けた直接的なロスター調整は今日、明日で多くは起こらないかもしれない。

選手が受けるか、それとも拒否するかを決めるだけだからだ。

しかし、その判断から派生して、今オフの動きが大きく変わる可能性は十分ある。

例えばカブスは、今永が受諾するかどうかで、先発投手を1人獲りに行くのか、2人必要になるのかという方針が大きく変わるでしょう。

彼らのオフシーズンの分岐点となる重要な局面が、いよいよ近づいている」と伝えた。

ぎりぎりまで粘っている今永だが、果たしてどのような決断を下すのだろうか。

