「分岐点となる重要局面」今永昇太、QO承諾か。それとも拒否か！？　迫る…

フリーエージェント（FA）になった32歳の今永昇太投手に対し、シカゴ・カブスは2200万ドル（約33億9000万円）のクオリファイング・オファー（QO）を提示している。その返答期限が迫っており、まもなく決断を下すことになる。残り24時間を切ったと、米メディア『ブリーチャーネーション』が報じた。
今オフに入ると、最初にカブスが3年総額5700万ドル（約85億5000万円）の球団オプションを破棄。
次に今永が、2026シーズンに適用できる1500万ドル（約22億5000万円）の選手オプションを行使しなかった。
その結果、今永はFAになったが、まだカブスに残留する可能性は残されている。
18日が期限のQOに今永が受諾すれば、カブスと再契約を結ぶことになる。
同メディアは「QO期限そのものに向けた直接的なロスター調整は今日、明日で多くは起こらないかもしれない。
選手が受けるか、それとも拒否するかを決めるだけだからだ。
しかし、その判断から派生して、今オフの動きが大きく変わる可能性は十分ある。
例えばカブスは、今永が受諾するかどうかで、先発投手を1人獲りに行くのか、2人必要になるのかという方針が大きく変わるでしょう。
彼らのオフシーズンの分岐点となる重要な局面が、いよいよ近づいている」と伝えた。
ぎりぎりまで粘っている今永だが、果たしてどのような決断を下すのだろうか。
