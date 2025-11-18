ボーンマスとガーナ代表FWアントワーヌ・セメニョの間には、契約解除条項が設けられているようだ。17日、イギリスメディア『BBC』や『スカイ』などが伝えている。

現在25歳のセメニョは、2018年1月にブリストル・シティとプロ契約を締結。その後はサンダーランドなど複数クラブへのレンタル移籍を経験し、2023年1月にボーンマスへの完全移籍を果たした。在籍3年目の昨季は飛躍のシーズンを過ごし、公式戦42試合の出場で13ゴール6アシストをマーク。今季もここまでのプレミアリーグで6ゴール3アシストを記録しており、得点ランキングでは3位タイにつけるなど力強くチームを牽引している。

複数クラブからの関心が報じられながら、今夏にボーンマスとの契約を2030年6月30日まで延長したセメニョ。しかし、依然として移籍の噂が絶えておらず、現地メディアはリヴァプールやマンチェスター・シティ、トッテナム・ホットスパーなどの補強候補として同選手の名前を挙げている。

『BBC』によれば、ボーンマスとセメニョの契約には6500万ポンド（約131億円）の契約解除金が設定されている模様。この条項は冬の移籍期間の最初の2週間にのみ発動できる“特約”であるという。一方で『スカイ』は、契約解除金が2026年夏に減額されると指摘。また、仮に移籍が実現した場合、ボーンマスが得た収益の20パーセントは前所属クラブのブリストル・シティが受け取る見通しだ。

果たして1月の移籍市場でセメニョに動きはあるのか。動向に注目が集まる。