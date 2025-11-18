明治安田厚生事業団 体力医学研究所は11月7日、高齢者向けオンライン健康づくりシステムの実証研究の一環として、オンラインで行う軽体操プログラムの健康効果を検証し、その結果を発表した。

オンライン体操教室の様子

同研究は、八王子市在住の60歳以上の高齢者81名(平均79.5歳)を、オンライン体操教室グループ(41名)と通常生活グループ(40名)に無作為に分けて実施した。体操教室グループは、12週間平日毎朝20分間、貸与されたタブレットを用いてビデオ会議プラットフォーム経由で軽体操「スローエアロビック」に参加し、通常生活グループは普段通りの生活を送った。

全参加者の体組成、身体機能、身体活動量などを測定し、12週間後の変化を分析した(分析対象は体操教室グループ38名、通常生活グループ37名)ところ、体操教室グループでは、通常生活グループに比べ、最大歩行速度が有意に向上した(0.10m/秒の改善)。これは、加齢による約7年分の歩行能力低下を取り戻す効果に相当するという。

体操教室前後における最大歩行速度の変化

体組成や他の身体機能、身体活動量には大きな変化はなかったが、座位時間の減少と低強度身体活動時間の増加傾向が確認された。また、オンライン体操教室の参加率は平均94.5%と高く、途中参加中止は7.7%にとどまり、高い継続性も示された。