大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、ブルペンのテコ入れに動くことが予想されている。豊富な資金力を持つこともあり、獲得候補には大物投手の名も複数挙がっているが、安く獲れそうな選手を狙う可能性もあるかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

獲得候補に挙がっているのは、タンパベイ・レイズからフリーエージェント（FA）になっているピーター・フェアバンクス投手。今季まで3年連続で20セーブ以上をマークしているクローザーだ。

同メディアはまず「FAの目玉はエドウィン・ディアス投手とロベルト・スアレス投手で、どちらも素晴らしいシーズンを終えている。デビン・ウィリアムズ投手もFAだが、今季成績が振るわなかったため、より安価な移籍となる可能性がある」と移籍市場の現状に言及。

その上で、「これほど多くのスターが市場に出ている中、ジアスレチックのケン・ローゼンタール記者はドジャースがフェアバンクスに注目しつつあると報じている。スポットラックは彼の市場価値を3年4130万ドルと算出している。これはクレイトン・カーショー投手、マイケル・コンフォート投手、カービー・イェーツ投手らの退団で人員が削減されたドジャースにとって十分に手頃な金額だ。チームにはオールスター選手が多数いるので、来季に向けてはフェアバンクスのような安価な選択肢が正しい選択となるかもしれない」と記している。

