阪神のハートウィグとビーズリーが17日、自由契約選手公示された。

ハートウィグは今季途中から加入し、16試合に登板して、2勝5ホールド、防御率3.65だった。

ビーズリーは23年に阪神に加入し、移籍1年目の23年は18試合に登板して1勝2敗、防御率2.20、2年目の昨季は14試合・76回2/3を投げ、8勝3敗、防御率2.47と好成績を残したが、今季は8試合に登板して、1勝3敗、防御率4.60。