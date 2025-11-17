大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースはシーズンを通してブルペン陣の不調に苦しんでおり、今オフに補強をするのは確実だと見られている。その中で注目されているのが、タンパベイ・レイズのピート・フェアバンクス投手だ。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のケニース・ティープ記者が言及した。

トレード市場では高額契約がネックとなって各球団が手を引いたフェアバンクスだが、フリーエージェント（FA）となった今オフは一転して争奪戦の様相を呈している。シーズン序盤から注目される存在であり、その動向に多くの球団が目を光らせているという。

ドジャースはエドウィン・ディアス投手やデビン・ウィリアムズ投手らも候補に挙げている中、特にフェアバンクスに注目しているという。

昨オフ、ドジャースはタナー・スコット投手に巨額投資を行ったものの期待した結果は得られなかった。来季は序盤から大谷翔平選手がローテーションに入るとはいえ、今季のように先発投手陣に負担をかけることは避けたいはずだ。

ドジャースがさらなる補強を見せようとする中で、ティープ氏は「フェアバンクスの離脱はレイズにとって痛手だが、ア・リーグ東地区のライバル球団への加入はさらに追い打ちをかける。仮にワールドシリーズ出場チームのいずれかに移籍するなら、シーズンを通じてあまり対戦しないドジャースが望ましいだろう」と言及した。

【関連記事】

【了】