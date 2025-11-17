NPBの世界では、ドラフト会議によって毎年多くのプロ野球選手が誕生する。その一方、戦力外通告などで退団する選手も同じように存在する。チームによっては“血の入れ替え”が断行され、多くの選手が非情宣告を受けることになる。ここでは、2025年オフに北海道日本ハムファイターズを構想外となった選手を紹介する。

根本悠楓

・投打：左投左打

・身長／体重：173cm／80kg

・生年月日：2003年3月31日

・経歴：苫小牧中央高

・ドラフト：2020年ドラフト5位（日本ハム）

2023年には第2回アジアチャンピオンシップの日本代表に選出されるなど、大きな期待が寄せられていた根本悠楓。しかしその後は伸び悩み、今季は左肘手術を受けた影響を受け、育成契約が打診されている。

苫小牧中央高から2020年ドラフト5位で北海道日本ハムファイターズに入団した根本。高卒2年目の2022年に一軍デビューを果たした。

同年は13試合登板（11先発）で3勝3敗1ホールド、防御率2.52を記録。ブレイクの足掛かりを掴んだ。

しかし、昨季は2試合の一軍登板に終わり、防御率14.54と振るわず。高卒5年目の今季は開幕からファーム調整が続き、一軍登板なし。

二軍ではリリーフ起用となり、19試合の登板で防御率2.29を記録したが、8月末に左肘のクリーニング手術を実施した。

ドラフト会議後の10月28日に戦力外通告とともに、育成再契約が打診された。再び支配下に這い上がれるか、来季は再起を目指すシーズンとなりそうだ。

