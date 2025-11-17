櫻坂46山下瞳月 新センター村井優との関係を語る「冷たく当たっちゃうんですけど、それは落ち着いているからなんです」

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。今回の放送は、櫻坂46・山下瞳月（やました・しづき）さんが登場！ ここでは13枚目となるシングル「Unhappy birthday構文」のことや、同曲でセンターを務める村井優（むらい・ゆう）さんについて語りました。

◆「Unhappy birthday構文」MV裏話

れなち：櫻坂46は10月29日（水）に13枚目のシングル「Unhappy birthday構文」をリリースされました。こちらはどんな曲になっていますか？

山下：名前の通り“誕生日”をテーマにした曲なのですが、Unhappy（アンハッピー）と言っているぐらいなので、誕生日を良く思っていない主人公がいて、世の中の誕生日の捉え方とかを言葉にしたときに、ちょっとダークな部分が出てきて、そういう部分を歌詞に取り入れたり、ミュージックビデオ（以下：MV）も少し暗い誕生日を表現しているので、そのような曲になっています。

れなち：私もMVを見ましたが、暗い……ですよね？

山下：はい（笑）。

れなち：でもやっぱり、櫻坂46の皆さんは圧倒的なパフォーマンス能力と表情管理で、その世界観を全力でパフォーマンスしているから、思わず見入っちゃいました。

山下：本当ですか？ ありがとうございます。

れなち：あと歌詞も「誕生日がやってくる度 絶望を感じるよ」から始まる歌詞って一体!? みたいな（笑）。

山下：（笑）。

れなち：最初（楽曲を聴いたときは）びっくりしました？

山下：そうですね。かなり暗い内容だったので「どう表現するんだろう？」とかはあったんですけど、実際は、リハーサルのときとか本番を撮ってカットがかかったら、みんなすごく笑っていたり、今回センターを務めている村井優は（MV撮影中は）ずっと暗い表情なんですけど、普段はすごく明るい性格の子なので、カットがかかった後に先輩や同期が「優ちゃん！」って言いながら駆け寄っていました（笑）。

◆「うさぎねこ」の由来は？

れなち：村井さんは今回が初の表題曲センターですけど、山下さんは三期生で同期ですもんね？

山下：はい、同期です。

れなち：どうですか？ 同期がセンターを務めているのを見て。

山下：お披露目からずっと一緒に頑張ってきましたし、迫力のあるダンスとか表情をそばで見ていると自分も鼓舞されるものがあるので、背中を見て「かっこいいな」と思いながらいつもパフォーマンスしています。

れなち：ファンのなかでは「うさぎねこ」って呼ばれているそうですね？

山下：はい（笑）。

れなち：「うさぎねこ」の由来は何ですか（笑）？

山下：三期生のおもてなし会のときに、チーム対抗のクイズバトルがありまして。直前に「チーム名を考えといて」って言われたんですけど、全然浮かばなくて「どうする!?」「似ている動物にする？」「じゃあ私はうさぎ？」「私は猫にするね」って……。

れなち：似ている動物だったんだ（笑）！

山下：はい（笑）。そうやって決まった「うさぎねこ」が、ここまで続くとは思っていなかった感じです。

れなち：2人でいるときは、やっぱり安心します？

山下：そうですね。落ち着いている雰囲気もあるので、結構私が冷たく当たっちゃう相手なんですけど、それは落ち着いているからなんです（笑）。

れなち：安心しているから（笑）。ドライにあしらっていても、それは好きだからやっているんですっていう。

山下：はい（笑）。優も「知ってる」って理解して接してくれているみたいな、そういう関係です。

れなち：結構ドライ（な性格）なのですか？

山下：私は相手に心を開くまでが結構長いんですけど、開いたらかなりドライになります（笑）。

れなち：逆に!?“なつく”とかでもなく？

山下：はい、安心しちゃって。

