Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架 漢字アプリ“2、3日で断念”の理由「ちゃんと書かないと入っていかない！」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。 11月10日（月）の放送では、藤澤が一時期ダウンロードして勉強していたという「漢字アプリ」について語りました。 若井：りょうちゃん（藤澤）、一時期「漢字を勉強しよう！」みたいな感じで、アプリ入れてたよね？ 藤澤：入れてたよ！ 若井：全然できていなかったけど（笑）。 藤澤：やっぱり難しい!! 若井：あれはどのくらい続いたの？ 藤澤：でもね〜、結構一瞬だったね〜。 若井：「結構続いたね〜」のテンションで（笑）。 藤澤：（笑）。 若井：たしかに2、3日でもう、やめてたもんね。 藤澤：もちろんアプリも楽しいんだけど、やっぱりちゃんと書かなきゃ入っていかないよね！ 番組では他にも、番組内での“新企画”を発表する場面もありました。 ＜番組概要＞ 番組名：SCHOOL OF LOCK! パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin） 放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55 番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/ 番組公式X：@sol_info

