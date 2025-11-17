Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架 漢字アプリ“2、3日で断念”の理由「ちゃんと書かないと入っていかない！」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
11月10日（月）の放送では、藤澤が一時期ダウンロードして勉強していたという「漢字アプリ」について語りました。
若井：りょうちゃん（藤澤）、一時期「漢字を勉強しよう！」みたいな感じで、アプリ入れてたよね？
藤澤：入れてたよ！
若井：全然できていなかったけど（笑）。
藤澤：やっぱり難しい!!
若井：あれはどのくらい続いたの？
藤澤：でもね〜、結構一瞬だったね〜。
若井：「結構続いたね〜」のテンションで（笑）。
藤澤：（笑）。
若井：たしかに2、3日でもう、やめてたもんね。
藤澤：もちろんアプリも楽しいんだけど、やっぱりちゃんと書かなきゃ入っていかないよね！
番組では他にも、番組内での"新企画"を発表する場面もありました。
