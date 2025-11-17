大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、シーズンを通して不振だったマイケル・コンフォート外野手がフリーエージェント（FA）となった。そこで、今オフの補強ポイントの1つである外野手の獲得に注目が集まっている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のアーロン・コロマ記者が言及した。

これまでフィラデルフィア・フィリーズのカイル・タッカー外野手や、ニューヨーク・ヤンキースのコディ・ベリンジャー外野手といったスター選手の名前が噂として挙がっていたが、ドジャースが内部昇格を本格的に考えている可能性もある。

ドジャースはシーズン終了後、3Aで脅威的な成績を残したライアン・ウォード外野手を40人枠に追加した。

さらに、今季トレードで加入したアレックス・コール外野手についても、レギュラーシーズンで85打席、ポストシーズンでは計15打席と出場機会は限られたが、球団は一定の評価を下している。

コンフォートの穴を埋めなくてはならないドジャースについてコロマ氏は「ドジャースはオフシーズンに多くの課題を抱えており、特にブルペンの強化が最優先事項だ。タッカーやベリンジャーのような選手に数億ドルを投じることを望まない場合、投手陣を補強しつつ、内部に賭けるという選択肢を追求する可能性がある」と言及した。

【関連記事】

【了】