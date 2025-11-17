Mrs. GREEN APPLE大森元貴「2年前ぐらいから話していたので…やっと届けられた！」ミセス×ニューエラ×スニーカーダンクのコラボ実現

11月10日（月）の放送では、最新情報について語りました。
――Mrs. GREEN APPLEデビュー10周年を記念して、ファッション＆コレクティブル マーケットプレイス「SNKRDUNK(スニーカーダンク）」にて、NEW ERA®のベースボールキャップ・バケットハットの抽選限定販売が決定しました。
3種のオリジナルロゴの刺繍が施されたNEW ERA®のベースボールキャップとバケットハットをラインナップ。購入特典として、ベースボールキャップ・バケットハットと同デザインロゴのピンズのプレゼントも。コラボアイテムの抽選受付は、「SNKRDUNK」アプリ内の特設サイトにて11月18日(火)20:00〜11月30日(日)23:59まで。
大森：NEW ERA®コラボ、解禁されました！ こちらも2年前ぐらいから話していたので……やっと届けられた！
若井：よっしゃよっしゃ〜！
大森：デザインもかわいいので、楽しみにしていてください！
【NEWS🍏】
＼Mrs. GREEN APPLE × SNKRDUNKコラボ決定‼️／
「NEW ERA®」とのコラボによる、
オリジナルロゴ刺繍入りキャップ＆バケットハットが登場✨
3種類のオリジナルロゴによる刺繍が施されたデザイン、
カラーは ベージュ・ブラック・ネイビー の全3色展開。… pic.twitter.com/WzVr0hhoiK
大森：で、若井さんの「M:ZINE」！（※若井がレギュラーで進行役をつとめているテレビ朝日の音楽バラエティ番組「M:ZINE（エンジン）」）
若井：今月のゲストはPSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE（サイキック・フィーバー・フロム・エグザイル・トライブ）さんでございます！ 楽しい放送になっています！ お楽しみにっ！
🎵 #MZINE エンジン📕
11月のピックアップアーティストが#PSYCHICFEVER に決定しました✨#若井滉斗 (#MrsGREENAPPLE)と
初登場 #りんたろー。(#EXIT)が、
世界で活躍する7人の魅力を
徹底深掘りします🔎
来月のM:ZINEもお楽しみに💖@psyfe_official@AORINGOHUZIN @rinnxofficial pic.twitter.com/YoTd03MBru
大森：そして、ローソン× Mrs. GREEN APPLEコラボのティザーが解禁されまして。クリスマスケーキの予約がリマインドされます！（※12月16日（火）～実施決定。詳細は12月上旬発表）
若井：リマインド、大事！
【予告】
／
ローソン × Mrs. GREEN APPLEキャンペーン
＼
12/16(火)から実施決定
詳細は後日発表です(^^)お楽しみに！
「MGAクリスマスケーキ４号」の予約は12/1まで♪#MrsGREENAPPLE #ローソン_MGAhttps://t.co/JwrSTHn2bk pic.twitter.com/sQ6GargwOi
番組では他にも、番組内での“新企画”を発表する場面もありました。
