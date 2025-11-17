メジャーリーグ 最新情報

今季のドジャースはレギュラーシーズン93勝69敗、ポストシーズンでは2001年以降初となるWS連覇と明らかな「成功」と言える年を送った。そして来季ドジャースが”Repeat”の先、”Three-Peat”を目指していくにあたり最初のステップとなるのがオフシーズンだ。今回は、ドジャースの今オフの補強ポイント、獲得候補選手について検証した。（文:Eli）（※ロースターは日本時間11月17日時点）

ドジャースフロントから未だ明確な補強方針は発表されていないものの、40-manロースターからファームシステムまでを見て外部から補強すべきなのは優先順位が高い順に、左打ちの外野手(小型~中型)、リリーバー(ミドル~セットアッパー)となる。

外野手の補強候補

ドジャースの外野はテオスカー、パヘスをレギュラーとしてUTLのエドマン、対左プラトーンのコール、バックアップとしてUTLのキム、マイナーから上がってくるウォードと言う布陣になっている。

選手層は厚いものの、テオスカーは成績下降傾向、パヘスは守備がいいものの打撃にムラがあることを踏まえると安定性をつけるために1-3年程度の契約でベテラン外野手が必要だ。

タッカーやベリンジャーなど5-6年契約でスーパースターを獲得することも財政上は可能だが、ファームシステムに有望な外野手が4人もいることを考えると、限られた資源を外野に投入することは慎重になるべきだろう。

その上でドジャースがメジャートップクラスの収入を活かして大型契約締結に踏み切る可能性もゼロではない。その視点ではタッカー、ベリンジャーは有力な候補となる。

しかしこの2人、特にタッカーがこれまで超大型契約を結んできた選手たちと肩を並べる存在であるか、と言われると疑問が残る。

タッカーは現在28歳だが、既にバットスピード、打球初速などが下降傾向にある。さらに8年のキャリアで150試合以上に出場したシーズンは2回のみと耐久性に疑問が残る。

コンタクト能力やアプローチなどは優秀ではあるが、トップクラスではない。Pull Air%は高く、パワーの疑問を気にせずパフォーマンスを維持できる可能性もあるが、ストレートにポンと4億ドル相当を渡すことにはならない。

ドジャースが保守的に動くならグリシャム、ベイダー、オハーン、ヤストレムスキーを1-3年契約で獲ることになりそうだ。グリシャムはもともと守備型だったが、今季34HRを放った。

一発屋の可能性もあるが、『Statcast』系の打球指標は優秀でアプローチも良い。ベイダーは今季デッドラインでフィリーズに移籍して以降調子をあげ打撃成績は良い。

一方で打球指標は悪く、空振り三振も多い点が少し不安だ。オハーンは今季オールスターに選ばれた中距離打者で、コンタクト能力とアプローチの良さが魅力だ。

本職は1Bだが、外野もある程度に守ることができる。最後にヤストレムスキーは長年ジャイアンツで活躍したが、35歳の今季はデッドラインで放出されロイヤルズで半シーズンプレーした。

オハーンよりコンタクトとアプローチは良いが、パワーに明らかな衰えが見られ若干博打要素がある。

リリーフの補強候補

リリーフ補強は非常に難しい。先発や野手と比べて出場数が半分以下で、1年通して活躍したとしてもそれが真に選手の実力を表したとは言えないからだ。

これは今季補強したスコット、イエーツがPSロースターにはいらなかったことからも明らかだ。

故に2024ドジャースのように内部で作ったり、他球団で燻っている人材を魔改造したりして安く構築するのがベストなのだが、現在のブルペン状況ではそうとも言っていられない状態である。

今季防御率2.95のドライアーや100マイル（約160キロ）を投げるヘンリケス、クライン、故障から復帰するグラテロルがいるものの、全員不確定要素であり、実績のあるアームを1人加えておきたい。

トップリリーバーの市場を見ると今季は豊作と言って良い。しかし全員決め手には欠ける印象だ。

メッツからFAのディアスは62試合で防御率1.63、K%38.0と圧倒的な成績を残した。一方でビリオネアのスティーブ・コーエン率いるメッツと対抗しなければならず、本人としてもリリーバーとしては超破格の1億ドル以上の契約すら狙っているとのことだ。

ブルペンを完成させるファイナルピースとしてならいいが、ドジャースには既にスコットがおり、これ以上のリリーバー破格契約は慎重にならざるを得ない。既に31歳という年齢も長期契約にはネックだ。

パドレスFA、元阪神のスアレスはNPBから移籍して以降パドレスのクローザーとして活躍してきた。今季も防御率2.92、FIP2.88と成績、内容共によい。

スアレスで気になるのは年齢と球種ミックスだ。年齢はNPB経由ということもあり既に34歳で全盛期を過ぎている。今季も平均球速98.6マイルと出ているが、3年契約など結んだ場合、契約最終年は捨てになる可能性が高い。

球種ミックスで問題なのはスライダーが無いことだ。右投手でリーグの大半を占める右打者に対する武器がフォーシーム、シンカーのみというのは不安要素となるウィリアムスは今季ヤンキースに加入したものの、防御率4.79と結果を残せなかった。

しかしFIP2.68、K%34.8はディアスと肩を並べるレベルであり、全盛期からは下がったがWhiff%38.1と空振りをしっかり奪えている。一方でバウンスバックを期するという意味においては不安定要素を更に加えることにはなる。

ヘルズリーはカージナルスのクローザーとして活躍した右腕で、今季は途中にメッツのデッドライン補強目玉として移籍。しかし癖を見抜かれるなどして成績を落とし、この5人ではトップの99.3マイルを投げながら成績、内容共に酷い結果に終わった。

フェアバンクスはレイズのクローザーを長年務めた。今オフはレイズ側が1250万ドルのオプションを破棄しFAとなった。メジャー90セーブの実績を誇るフェアバンクスだが、身体が弱く31歳となる今季の時点で多くの怪我が積み重なってしまっている。

