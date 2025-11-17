松浦亜弥、大滝詠一、松田聖子、中川翔子、[Alexandros]、ゆず、チャゲアス…「“色”ソング」TOP10を発表

11月16日（日）の放送では、「カラーシリーズ番外編！ “色”ソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。
＜今週のTOP10＞
「カラーシリーズ番外編！ ◯◯色ソングTOP10」
●1位：松浦亜弥「LOVE涙色」
●2位：大滝詠一「君は天然色」
●3位：松田聖子「風は秋色」
●4位：ももいろクローバーZ「月色Chainon」
●5位：上田正樹「悲しい色やね」
●6位：中川翔子「空色デイズ」
●7位：[Alexandros]「月色ホライズン」
●8位：ゆず「夏色」
●9位：高城れに「君色のひかり」
●10位：CHAGE and ASKA「恋人はワイン色」
＜チャート総評＞
イントロマエストロ・藤田太郎さん
今回の「カラーシリーズ番外編！ ◯◯色ソングTOP10」は、松田聖子さん「風は秋色」、大滝詠一さん「君は天然色」と、作詞を“色彩の魔術師”と呼ばれる松本隆さんが手掛けた曲が3位、2位にランクインするなど、TOP10圏外にも多くの曲に票が集まる中、松浦亜弥さんの「LOVE涙色」が僅差でトップに輝くという結果となりました。
実際に存在するわけではない「色」をタイトルや歌詞に登場させると、曲の主題や感情を、リスナー、一人ひとりの想像力に深く訴えかけることができます。「答えなんて、なくていい。あなたが思い描く色で聴けばいいんだよ」と語りかけるような、優しい雰囲気をまとった曲がそろいました。
芸術の秋といわれる今の季節にぴったりな、文学的な魅力がいっぱいのTOP10となりました。
次回11月23日（日）の放送テーマは、「記号シリーズ第2弾！『％』ソングTOP10」です。
