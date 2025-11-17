松浦亜弥、大滝詠一、松田聖子、中川翔子、[Alexandros]、ゆず、チャゲアス…「“色”ソング」TOP10を発表

ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10」（毎週日曜 16：00～16：55）。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。

11月16日（日）の放送では、「カラーシリーズ番外編！ “色”ソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。

＜今週のTOP10＞

「カラーシリーズ番外編！ ◯◯色ソングTOP10」

●1位：松浦亜弥「LOVE涙色」

●2位：大滝詠一「君は天然色」

●3位：松田聖子「風は秋色」

●4位：ももいろクローバーZ「月色Chainon」

●5位：上田正樹「悲しい色やね」

●6位：中川翔子「空色デイズ」

●7位：[Alexandros]「月色ホライズン」

●8位：ゆず「夏色」

●9位：高城れに「君色のひかり」

●10位：CHAGE and ASKA「恋人はワイン色」

＜チャート総評＞

イントロマエストロ・藤田太郎さん

今回の「カラーシリーズ番外編！ ◯◯色ソングTOP10」は、松田聖子さん「風は秋色」、大滝詠一さん「君は天然色」と、作詞を“色彩の魔術師”と呼ばれる松本隆さんが手掛けた曲が3位、2位にランクインするなど、TOP10圏外にも多くの曲に票が集まる中、松浦亜弥さんの「LOVE涙色」が僅差でトップに輝くという結果となりました。

実際に存在するわけではない「色」をタイトルや歌詞に登場させると、曲の主題や感情を、リスナー、一人ひとりの想像力に深く訴えかけることができます。「答えなんて、なくていい。あなたが思い描く色で聴けばいいんだよ」と語りかけるような、優しい雰囲気をまとった曲がそろいました。

芸術の秋といわれる今の季節にぴったりな、文学的な魅力がいっぱいのTOP10となりました。

次回11月23日（日）の放送テーマは、「記号シリーズ第2弾！『％』ソングTOP10」です。

＜番組概要＞

番組名：ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10

放送日時：毎週日曜 16:00～16:55

パーソナリティ：ももいろクローバーZ、清野茂樹

番組Webサイト：http://www.tfm.co.jp/clover/