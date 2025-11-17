今日の運勢は？ ★11月18日（火）12星座占いランキング！ 第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年11月18日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）11月18日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘 冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位……？これまで積み重ねてきたことが実を結び、新しい風が優しく流れ込む日になりそうです。自然の流れに身を委ねることで思いがけない好機が訪れるでしょう。心の声に素直に従えば、周囲との関係にも温かい調和が生まれそうです。優しさや思いやりが鍵となりそうです。相手を理解しようとする姿勢で愛情が深まっていきます。感情を柔らかく表現することで人とのつながりに癒しが生まれて行くでしょう。心を開くことで新しい喜びが芽生えていきそうです。今までの悩みの答えが見つかりそうです。自分の内側にある感覚を信じることで、状況の本質が見えてくる流れになって行きそうです。直感が冴えわたり、心の奥で確信を得られるでしょう。必要な導きが自然と訪れていきそうです。丁寧にコミュニケーションを取り、誠実な姿勢を示すことで調和が取れてきそうです。自分の役割を見直すことで新しい視点が生まれ、改善のヒントが見えてくる流れになるでしょう。小さな努力の積み重ねが開運の鍵になって行きそうです。豊かさが自然と溢れ、感じることが出来る日になって行きそうです。自分を大切にするほど魅力が高まり、周囲にも温かくいい影響を与えられるでしょう。感謝の気持ちを持つことで心が満たされ、思い描いたことが形になりやすくなりそうです。新しい始まりに追い風が吹く日です。思いついたことをすぐに行動に移すことで流れが動き出し、チャンスが広がっていくタイミングです。自分の中にある可能性を信じ、柔軟な発想で挑むことが最適でしょう。心が少し揺れやすい時期でも、迷いの中に本当の望みを見つけるヒントが隠されています。状況を無理に決めようとせず、自分の気持ちを静かに見つめることで大切なことが明確になっていくでしょう。人間関係のバランスが少し揺らぎやすいかもしれませんが、本音を隠さず素直に伝えることで打ち解けていきそうです。小さな気遣いや感謝の言葉が信頼をつなぎ直す鍵になりそうです。心を開けば快方へ向かって行くでしょう。迷いが晴れ、止まっていた流れが少しずつ動き出すときです。無理に決断しようとせず、自然に心が向く方向を大切にすることで道が見えてきそうです。本音に気づくことで軽やかさが戻り、新しい視点から物事を受け入れられそうです。穏やかな流れで開運への流れが整ってきそうです。自分の感情を上手に整えることで、周囲との関係に温かい流れがやってくるでしょう。人の気持ちを受け止める余裕が新しい信頼を生み、自然と豊かさが広がって行くでしょう。思い通りに進まないことがあっても、一度立ち止まって状況を見直すことが大切です。力で押し通すよりも柔軟な姿勢が鍵になりそうです。視点を変えることで本来の目的を思い出し、落ち着きを取り戻すことが大切です。努力してきたことが認められ、喜びを感じられる日です。自信を持って歩むことで周囲からの信頼も高まり、次の目標へと自然に導かれていくでしょう。これまでの経験が力となり、新たなステージで輝いていけるようになりそうです。予想外の出来事が流れを変えることになりそうです。突然の変化の中にこそ新しい可能性が芽生え、古い価値観を手放すことで軽やかに物事が整って行きます。驚きの出来事が視野を広げ、今後の成長へと繋がっていくでしょう。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/