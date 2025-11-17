the bercedes menz、Shibuya WWWにてバンド初ワンマンライブ開催決定

the bercedes menzが2026年2月5日（水）、初ワンマンライブをShibuya WWWにて開催することを発表した。

2024年にリリースされた、タイトルもメロディーも衝撃的な楽曲『SMAP』が大きな話題を呼んだthe bercedes menz。2025年は年始からフルアルバム『mutist beach』をリリースし、9月には映画『ヒグマ!!』への主題歌書き下ろしが突如発表されるなど、その勢いは止まらない。新体制初となった今月リリースのEPでは、”ハードコアJ-POPバンド”を名乗るthe bercedes menzにしか到達できない領域が示された。

チケットは、11月17日（月）19時より抽選先行がスタートしている。

＜ライブ情報＞

WWW presents the bercedes menz ONE MAN LIVE "ザ・ベルセデス・メンツにうってつけの日"

2026年2月5日（水）Shibuya WWW

時間：OPEN 19:00 / START 20:00

料金：ADV ¥3,800 / DOOR ¥4,300（税込 / スタンディング / ドリンク代別）

出演：the bercedes menz

チケット：

e+ （https://eplus.jp/thebercedesmenz/）

※11/17（月）19:00～ 11/24（月）23:59 抽選先行

※12/2（火）19:00 一般発売

公演詳細：https://www-shibuya.jp/schedule/019358.php

INFO：WWW 03-5458-7685