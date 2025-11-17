強敵との3連戦を控えるアーセナルだが、主力DFのコンディションが懸念材料となっている。

今夏の大型補強も奏功し、群雄割拠のプレミアリーグで首位に立っているアーセナル。インターナショナルマッチウィーク明けには強豪との3連戦が控えており、まず現地時間23日にトッテナム・ホットスパーとのノースロンドン・ダービーが開催。3日後のチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節ではバイエルンと対戦し、その3日後にはチェルシーとのビッグロンドン・ダービーを戦う。

シーズン前半戦の山場を迎えるアーセナルだが、欧州屈指の堅守を支えるブラジル代表DFガブリエウ・マガリャンイスとイタリア代表DFリッカルド・カラフィオーリのコンディションが心配されている。ガブリエウは現地時間15日に行われたセネガル代表との国際親善試合に先発出場したものの、64分に負傷交代。からフィオーリはイタリア代表に招集されたものの、試合に出場することなく離脱していた。

移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、カラフィオーリのイタリア代表離脱は過負荷によるものであり、現時点で負傷は確認されていないとのこと。ノースロンドン・ダービーに出場できる可能性が高いという。

一方、ガブリエウの出場可否については未だ不透明だ。イギリスメディア『スカイスポーツ』によると、同選手はセネガル戦で右大腿部の筋肉を負傷したとのことで、現時点で離脱期間などの詳細は明らかになっていないようだ。DFラインを統率しているだけでなく、セットプレーでの得点源としても存在感を放っているガブリエウが離脱となれば、アーセナルにとっては大きな痛手となるだろう。

なお、前線にも多くの負傷者を抱えているアーセナルだが、イングランド代表FWノニ・マドゥエケとブラジル代表FWガブリエウ・マルティネッリはノースロンドン・ダービーで復帰できる見込みとのこと。スウェーデン代表FWヴィクトル・ギェケレシュ、ドイツ代表FWカイ・ハヴァーツ、ノルウェー代表MFマルティン・ウーデゴーアもインターナショナルマッチウィーク明け初戦でメンバー入りする可能性があると報じられている。