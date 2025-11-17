東北楽天ゴールデンイーグルスの青野拓海選手は17日、台湾の嘉義市立野球場で行われたアジア・ウインターリーグ・ベースボールに「4番・一塁」として先発出場し、1回と8回に適時打を放つ活躍を見せた。





初回、2死二塁の好機で迎えた第1打席。JABA選抜の先発・伊東佳希投手が投じた4球目のチェンジアップを捉え、先制の左前適時打を放った。チームに早々とリードをもたらす一打となった。







8回の第4打席では、2死一、二塁の場面で回ってきた。3番手の中島隼也投手が投じた3球目のフォークに体勢を崩しながらも対応し、中堅手の前に落ちる適時打を記録。試合終盤に反撃のきっかけとなる活躍となった。



この日の青野は4打数2安打2打点。試合はJABA選抜に3-6で敗れたが、確かな存在感を発揮した。



今季はファームで80試合に出場し、58安打・26打点・打率.232をマーク。ウインターリーグで結果を残し、来季の開幕一軍入りを虎視眈々と狙う青野選手から目が離せない。









【動画】青野拓海、今日2本目の適時打がこれだ！

DAZNベースボールの公式Xより











飛躍の予感



高卒2年目20歳の青野拓海

今日2本目のタイムリー！



🇹🇼アジア・ウインターリーグ・ベースボール

🆚JABA×NPB

📺 LIVE配信中

