「興味を示す可能性がある」ドジャース、獲得に手頃なリリーフがいる！？…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、ブルペンのテコ入れに動くことが予想されている。既に複数選手の名が獲得候補に挙がっているが、中でもアトランタ・ブレーブスからフリーエージェント（FA）になっているライセル・イグレシアス投手はお手頃かもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

イグレシアスは現在35歳のベテランで、今季までに通算253セーブを記録しているクローザー。2021年～2022年途中まではロサンゼルス・エンゼルスに所属し、大谷と同僚だったこともある。

同メディアは「MLBインサイダーのフランシス・ロメロ氏は、ドジャースがイグレシアスとの契約に興味を示している球団の一つだと報じた。ロサンゼルスタイムスもこの報道を確認し、短期契約に興味を示す可能性が高いと報じた」と言及。

続けて、「イグレシアスは11年のキャリアを持つベテランで、直近ではブレーブスで3シーズン以上を過ごした。オールスターには選ばれなかったものの、過去10年間の大部分において、ブルペンの最後尾で安定した存在感を示してきた。彼はドジャースにとって、あるいは市場上位の投手との長期契約を望んでいないチームにとって、素晴らしい選択肢となるだろう。スポットラックは現在、今オフ中に2年総額1760万ドルの契約を結ぶと予想している」と記している。

