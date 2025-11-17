北海道日本ハムファイターズは17日、元同球団に所属し、今季はチェコリーグでプレーしていた村田透投手が現役引退を表明したことを明らかにした。また、村田投手が来季から日本ハムと契約し、チーム統轄本部スカウト部に所属することも併せて発表された。

村田投手は2007年の大学・社会人ドラフト1巡目で大体大から読売ジャイアンツに入団。高い評価で入団したものの、一軍登板機会を掴めず、2010年に戦力外通告を受けた。

同年オフに米国に渡り、クリーブランド・インディアンズ（現・ガーディアンズ）とマイナー契約。2015年に念願のメジャー昇格を果たし、1試合に先発登板した。

2016年のオフに日本ハムと契約合意が発表され、翌2017年4月にNPBでの一軍初登板を経て、6月11日の巨人戦で5回1失点の内容でプロ初勝利をマークした。

米国で培った打者の手元で動くボールを武器に、日本ハムでは通算5年間在籍。2018年には先発ローテーションの一角として6勝（3敗）、防御率3.27の数字を残すなど、NPB通算75試合に登板した。

2021年オフに日本ハムを退団後は、オーストラリア、ドイツを経て、2024年から今季まではチェコでプレーしていた。

国内外で様々な経験を積んできた村田が、今後自身のキャリアをどのようにスカウト活動に活かしていくか、期待と注目が高まる。

・村田投手のコメントは、下記の通り

「これから新たな仕事が始まるので、非常に楽しみな気持ちです。これまでとは違った形で野球に携わることになるので、楽しみとともに少し不安もあります。プロに入って3年でクビになった自分が40歳まで野球ができて本当に幸せです。出会いに恵まれましたし、周囲の人に助けられたからこそ、ここまでできたと思います。応援してくれた家族や友人をはじめ、ファンの皆さん、そして携わってくれたすべての方々に感謝しています。今後は、これまでに得た知識や経験を野球界に還元していきたいと思います」

