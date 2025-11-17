第104回全国高校サッカー選手権大会の組み合わせ抽選会が17日に行われた。

前回王者であり、5大会連続28回目の選手権出場となる前橋育英（群馬）の初戦は、神戸弘陵学園（兵庫）に決定。準優勝だった流通経済大柏（千葉）は米子北（鳥取）と対戦する好カードとなった。夏のインターハイを制した神村学園（鹿児島）は東海学園（愛知）、その他、高円宮杯プレミアリーグEASTで2位につける青森山田（青森）は初芝橋本（和歌山）、WESTで高校最上位の5位に位置する大津（熊本）は北海（北海道）とそれぞれ対戦する。

国立競技場での開幕戦は、2大会ぶり2回目の出場となる早稲田実（東京B）と徳島県代表（22日に決定。徳島市立と徳島北の勝者）が激突する。なお選手宣誓は、専大北上（岩手）の𠮷池晃大キャプテンが務める。

また、「いじめ重大事態」により、宮城県代表として出場が決定後に辞退をした仙台育英に代わる出場校は、現時点でも未定。抽選会でも現在調整中であり、決まり次第発表する旨が再度説明された。

選手権本大会は、12月28日（土）に開幕。来年1月12日（月・祝）に決勝戦が国立競技場で開催される。

■Aブロック

▼1回戦

3【福島】尚志 vs 4【香川】高松商

5【山梨】山梨学院 vs 6【京都】京都橘

7【福井】福井商 vs 8【山口】高川学園

9【新潟】帝京長岡 vs 10【島根】大社

▼2回戦

1【群馬】前橋育英 vs 2【兵庫】神戸弘陵学園

11【埼玉】昌平 vs 12【高知】高知

■Bブロック

▼1回戦

15【岩手】専大北上 vs 16【広島】広島皆実

17【長野】上田西 vs 18【滋賀】水口

19【宮城県代表】 vs 20【沖縄】那覇西

21【東京B】早稲田実 vs 22【徳島県代表】 ※開幕戦

▼2回戦

13【愛知】東海学園 vs 14【鹿児島】神村学園

23【岡山】岡山学芸館 vs 24【神奈川】日大藤沢

■Cブロック

▼1回戦

27【岐阜】帝京大可児 vs 28【大阪】興國

29【静岡】浜松開誠館 vs 30【長崎】九州文化学園

31【石川】金沢学院大附 vs 32【宮崎】日章学園

33【茨城】鹿島学園 vs 34【愛媛】新田

▼2回戦

25【福岡】東福岡 vs 26【秋田】秋田商

35【東京A】堀越 vs 36【三重】宇治山田商

■Dブロック

▼1回戦

39【青森】青森山田 vs 40【和歌山】初芝橋本

41【北海道】北海 vs 42【熊本】大津

43【栃木】矢板中央 vs 44【奈良】奈良育英

45【山形】山形明正 vs 46【大分】大分鶴崎

▼2回戦

37【富山】富山第一 vs 38【佐賀】佐賀東

47【鳥取】米子北 vs 48【千葉】流通経済大柏