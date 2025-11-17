【心理テスト】あなたが持つ「人を惹きつける意外な魅力」は？「人に愛される理由」がわかる!?

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「紅葉」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 嬉野つばさ（うれしの・つばさ）さん）休日、あなたは紅葉スポットにふらりと訪れました。目の前には、真っ赤に色づいた美しいもみじの木があります。そのもみじを見て、あなたが最初に思ったことはなんですか？次の中から近いものを1つ選んでください。1． 「今が一番綺麗な瞬間だな」2． 「これもいつか散るんだな」3． 「誰かと一緒に来たいな」4． 「どうしてこんなに色づくんだろう？」この心理テストでわかることは、あなたが「人に恵まれる理由」です。「紅葉」は「恵まれた人間関係」を表しています。ここであなたが感じたことは、あなたが人付き合いにおいて発揮している魅力や、様々な人があなたに好意を寄せる理由を表しているのです。なんでもない日常の中にも幸せを見つけ出せる、とても前向きなあなた。今この瞬間を全力で楽しむ、そんなあなたの輝くようなオーラは、周りの人々を自然と惹きつけます。きっと、周りからは「一緒にいるだけで元気になれる」と思われているのでは。誰もが見逃しがちな本質に気付けるあなたは、とても繊細な感性の持ち主。それだけに、周りからはとても独特な世界観で生きていると思われているかもしれません。だからこそ、それがあなたの不思議な魅力となり、人の心を掴んで離さないのでしょう。楽しいことや美しいものを、大切な人と分かち合おうとするあなた。その素直で温かな愛情は、誰もが安心感を覚えているはずです。真心あふれるあなたの振る舞いは、「ずっとそばにいたい」と思わせる居心地の良さの源になっているでしょう。物事を客観的に捉える、鋭い観察眼を持っているあなた。感情に流されず、常に冷静で的確なあなたの言葉は、まさに信頼の一言。その揺るがぬ姿勢は、誰からも「頼りになる」という絶対的な信頼感を与えているはずです。良いところはさらに伸ばしていきましょう。その分、笑顔も増えていくはずです。■監修者プロフィール：嬉野つばさ（うれしの・つばさ）池袋占い館セレーネ所属。2017年から個人鑑定活動をスタート。若くして占いの世界に入り、長年にわたって鑑定。複数融合された独自のリーディングとバランスの取れた鑑定が特徴。SATORI電話占いにも出演している。