宮城県の南部に位置する角田市(かくだし)は、平安時代に建築された重要文化財の高蔵寺阿弥陀堂と、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の研究開発拠点があり、悠久の歴史と最新技術のコントラストが魅力のまち。

今回は、角田市東根地区の地場産品を楽しめるイベント「ひがしね地場産品市」と、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

関係者みんなの力を集結! 「第15回 ひがしね地場産品市」について

第15回 ひがしね地場産品市

・開催日時：令和7年12月7日(日) オープニング9：00～

オープニング終了後、販売開始 ※なくなり次第終了

・開催会場：角田市平貫字塚田71-1(JAみやぎ仙南旧東根支所構内)

・アクセス：自家用車等(駐車場あり：旧東根小学校校庭)

「みんなの力を結集して、東根の地場産品は自分たちの手で売ろう」をスローガンに、地場産品を販売する「ひがしね地場産品市」。今年で15回目を迎える、毎年多くの参加者で賑わう大盛況のイベントです。

長いも、ゴボウ、ネギなどの野菜や、りんご、もち米など、まちの特産品がずらりと並ぶほか、「東根セット」(長いも・ゴボウ)やお米が数量限定で販売。

また第15回開催イベントとして、ガラポン抽選会や、ピザ、宇宙焼き、ホルモン串などのキッチンカーが出店し、子どもも一緒に楽しむことができます。

関係者みんなの力が集結し、自慢の地場産品が提供される「ひがしね地場産品市」は、まちの味覚や魅力を存分に堪能できるだけでなく、地域の人たちとの温かい交流を楽しめるのも魅力の一つです。

自治体からのメッセージ

丹誠込めた東根地区の地場産品(特産品)を、自信を持って皆様に提供します。

角田市のふるさと納税返礼品について

阿武隈川流域の肥沃な大地で栽培された角田市産のながいもと、JAXAの協力のもと宇宙を旅したお米で作ったおにぎりを紹介します。どちらも角田市の中で人気の返礼品なのだとか!

【先行予約】宮城県角田市産ながいも約4kg(3～5本)

・提供事業者：みやぎ仙南農業協同組合

・内容量：Lサイズ 約4kg(3～5本)

・寄附金額：1万円

※2025年11月下旬～順次発送

角田市産のながいもです。でんぷんが主な成分で、たんぱく質やアミラーゼも含まれる野菜の一種。おろして「とろろ」や「山かけ」など、いろいろな食べ方で楽しむことができます。

夢☆宇宙米おにぎり 3種類詰め合わせ(6食)

・提供事業者：夢☆宇宙米プロジェクト

・内容量：鮭、わかめ、五目 各2個

・寄附金額：1万2,000円

古くからお米の生産地でありJAXAのロケットエンジンの研究施設がある角田市ならでは! 宇宙を旅したお米で作ったおにぎりのセットです。お湯か水を注ぐだけですぐでき、長期保存がきくので非常食や登山、旅行のお供にも重宝する逸品。

今回は宮城県角田市のイベント「第15回 ひがしね地場産品市」と、人気の返礼品を紹介しました。東根地区の関係者の皆さんが集結し、力を合わせて地場産品を提供するイベントは、地場産品はもちろんのこと、まちの魅力や味覚を堪能できるのが特徴。ガラポン抽選やキッチンカーの出店もあるので、観光の一つとして訪れるのも良さそうです。気になる人は一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者