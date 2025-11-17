”NPB界隈”にも影響必須…？マリナーズFA選手が5年契約で残留　来季の日本人…

大谷翔平 最新情報

MLBは16日（日本時間17日）、シアトル・マリナーズのFAだったジョシュア・ネーラー選手がマリナーズと5年契約を締結したと発表した。

ネーラー選手は7月24日にアリゾナ・ダイヤモンドバックスからマリナーズに移籍。今季は両チームで合計147試合に出場し、160安打、20本塁打、92打点、打率.295を記録し、マリナーズの24年ぶりの地区優勝に大きく貢献した。

トロント・ブルージェイズとのリーグ優勝決定シリーズでは、チームは敗れたものの、ネーラー選手は3本塁打、打率.417、OPS1.273とチームを牽引した。

ネーラー選手のマリナーズ残留は、ポスティングシステムでメジャー移籍を発表している村上宗隆選手と岡本和真選手にも影響を与える可能性がある。

両選手はネーラー選手と同様に一塁手として出場する場合もあり、ネーラー選手の一塁出場が見込まれることで、マリナーズ移籍を選択肢に入れるか注目される。

また、同じくFAのエウヘニオ・スアレス選手は三塁手を主戦場としており、スアレス選手の動向次第ではマリナーズが選択肢から外れる可能性もある。

ネーラー選手の残留により、村上選手と岡本選手の移籍先に注目が集まる状況となっている。

