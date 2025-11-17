日本ハム、“161キロ右腕”ら6選手との育成再契約を発表　5年目迎える新庄政…

北海道日本ハムファイターズは16日、松本遼大投手、清宮虎多朗投手、松岡洸希投手、宮内春輝投手、根本悠楓投手、山口アタル選手の6選手と育成契約を締結した。

松本投手は2020年育成選手ドラフト1位で入団。今季はファームで24試合に登板し、3勝1敗、防御率2.96を記録したが、昨季の防御率2.45には及ばなかった。

2018年育成選手ドラフト1位で東北楽天ゴールデンイーグルスに入団した清宮投手は、自己最速161キロを誇る速球派右腕。

楽天在籍時の2024年には支配下登録を勝ち取り3試合に登板したものの、防御率12.00と結果を残せず戦力外に。2024年11月に日本ハムへ加入し、今季はファームで20試合に登板して3勝0敗、防御率4.18の成績となっていた。

2020年ドラフト5位入団の根本選手は、2022年には一軍で13試合に登板。3勝3敗、防御率2.52と首脳陣の期待に応える活躍を見せた。しかし、その後は登板機会が減少。今季は一軍登板がなかった。

その他、2022年の現役ドラフトで埼玉西武ライオンズから加入した松岡投手、2022年育成選手ドラフト3位入団の山口選手、2022年ドラフト6位入団の宮内投手らも育成再契約となった。

なお、背番号は松岡投手が「116」、宮内投手が「117」、根本投手が「159」に決定。松本投手、清宮投手、山口選手の背番号に変更はない。

【関連記事】

【了】