巨人の次世代スター候補が魅せた！　異国の地で“ジャンピングスロー”

読売ジャイアンツからアデレード・ジャイアンツに派遣されている石塚裕惺は15日、オーストラリアのパースで行われたオーストラリアン・ベースボールリーグの試合に「1番・遊撃」で先発出場。守備で華麗なジャンピングスローを披露した。



15日に行われたパース・ヒートとのダブルヘッダー第1試合に出場した石塚。6－6の同点で迎えた8回、2死二塁の場面で、右打者が放った打球が三遊間に飛んできた。







これを遊撃の石塚が冷静に捕球すると、流れるようなジャンピングスローで一塁へ。送球は正確にファーストのミットに収まり、見事打者走者をアウトにした。



石塚は、2024年ドラフト1位で花咲徳栄高から入団。高校通算26本塁打の長打力に加え、強肩や堅実な守備力も備えた大型遊撃手だ。次代の巨人を背負って立つ選手として期待されている。



今季ファームでは55試合に出場して打率.327、3本塁打、25打点と見事な数字を残した。遊撃守備でもアピールを続け、高卒2年目の来季は一気にレギュラー争いに割って入りたい。









【動画】異国の地で躍動、石塚裕惺のジャンピングスローがこれだ！

DAZNベースボールの公式Xより











時代が来る



次世代ショートストップ

石塚裕惺 華麗なジャンピングスロー



🇦🇺オーストラリアン・ベースボール・リーグ

🆚ヒート×ジャイアンツ

📺️ LIVE配信中

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】【了】