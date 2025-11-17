KDDIとauペイメントは11月17日、友人や家族にau PAYを紹介すると双方にau PAY残高がプレゼントされる「au PAY紹介キャンペーン」を開始した。実施期間は2026年1月16日まで。

au PAY紹介キャンペーン

このキャンペーンでは、au PAYを利用中のユーザーが友人や家族を紹介し、紹介された側がau PAYを利用すると、双方に特典が付与される。

紹介される側の対象者は、au PAYを初めて利用する人、または2024年11月1日から2025年11月16日の間にau PAY(コード支払い)を利用していない人となっている。

紹介した側は1名につき300円分相当のau PAY残高を受け取れる。最大10名まで紹介可能なため、最大3,000円分相当のポイントが獲得できる。紹介された側にも300円分相当が先着で付与される。

特典を受け取るには、紹介する側は期間中にau PAY(コード支払い)で1回600円以上の決済を行い、紹介用URLを相手に渡す必要がある。紹介された側は、そのURLからエントリーし、同じく1回600円以上の決済を行うことが条件だ。

au PAYは、au契約者以外も利用できるスマートフォン決済サービス。支払い時にたまるPontaポイントはau PAY残高にチャージでき、Ponta提携店ではポイントがダブルでたまる。