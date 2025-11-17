北海道十勝地方の東北部に位置する足寄町(あしょろちょう)は、1,408.04平方kmの広い面積を擁し、豊かな森林資源と大地を有効に生かした農林業を基幹産業とするまち。四季折々の彩りを湖面に映し出す「オンネトー」など優れた自然環境を有しています。

今回は、そんな足寄町への移住の魅力や、ふるさと納税返礼品について紹介していきます。

子育て支援が充実! 足寄町の魅力について

神秘的な美しさが現代まで残り、1,408.04平方キロメートルの広い面積を擁する足寄町。

北海道三大秘湖の一つであり、季節や天候・時間により湖面の色が美しく変化する「オンネトー」や、足寄町で出土した化石を中心に展示し、十勝の歴史を感じながら家族で楽しく学べる「足寄動物化石博物館」など、多彩な観光スポットがあります。

まちの重要な施策として、誰もが安心して子育てのできる環境づくりに取り組んでいる同町。「子育てするなら足寄町」をキャッチフレーズに、若い世代が安心して暮らし、子育てができるよう、保育利用料や学校給食費の完全無償化や、足寄高校生への通学支援、受講料無料の公設民営塾の開設など、さまざまな子育て支援を行っているのが特徴です。

教育事業に対しても熱意を持って取り組んでおり、学校教育についてはもちろん、青少年事業や高齢者事業といった生涯学習や社会教育についても力を入れているのだそう。

また、豊富な資源を生かした農林業が基幹産業となっており、新規就農や企業振興など、新しいことを始める町民を応援する制度も充実しています。

そんな足寄町への移住は、子育て世帯、子どもをのびのび育てたい人、新規就農を目指す人、地域おこし協力隊を目指す人におすすめとのことです。

支援制度について

足寄町では、子育て・医療、就業、住まいに支援制度が用意されています。

子育て・医療

・子ども(18歳に到達した年度末まで)の医療費を全額助成

・子育て応援出産祝金(第1子及び第2子10万円／人、第3子以上20万円／人)

・その他出産や子育て応援給付金や助成

・保育料完全無償化

・家庭的保育の保育料無償化

・町内の小中学校の給食料無償、足寄高校生徒へ給食を無償提供

就業

・北海道UIJターン新規就業支援事業(移住支援金を支給)

住まい

・住環境・店舗等整備補助金(上限150万円／条件あり)

移住体験(おためし暮らし)について

足寄町では、移住体験モニター事業を7月～2月中旬(年度によって変更有り)実施。最寄りの空港(とかち帯広空港や釧路空港)までの送迎付きで、ご希望に応じて足寄町内で就業体験や観光などを楽しめます。移住体験住宅は利用料1,500円／1日(暖房料別途500円／1日)で随時受付中とのこと。詳細は公式ホームページにてご確認ください。

自治体からのメッセージ

まずは移住体験モニター事業や移住体験住宅を利用して「移住体験」をすることがおすすめです。

足寄町のふるさと納税返礼品について

移住者が手掛ける返礼品を紹介します。国内外のコンテストで数々の賞を受賞したチーズ職人の本間幸雄さんがつくるチーズ、やせいのおにくやを経営する儀間雅真さんが自身で狩猟から解体までを手掛けた鹿肉のグリーンカレーです。

【全6回定期便】北海道 チーズ 6種

・提供事業者：株式会社しあわせチーズ工房

・内容量：しあわせチーズ工房のチーズ6種(幸1kg、ラクレット1／2、茂喜登牛650g、羊のハードチーズ100g、バター200g、スパイスラクレット200gと茂喜登豚ソーセージ1パック)

・寄附金額：16万7,400円

チーズの原料となる理想の牛乳を求めて移住してきた事業者がつくる自慢のチーズの定期便です。青草の良い香りがふんわりと広がる「幸」、本格的な味わいの「ラクレット」、ミルクの優しい甘さとエゾマツの良い香りが特徴の「茂喜登牛」、おだやかに香る羊乳の風味が味わえる「羊のハードチーズ」など6種。

エゾシカ肉 グリーンカレー 190g×2缶

・提供事業者：野生肉専門店やせいのおにくや

・内容量：缶入りのエゾシカ肉のグリーンカレー×2(190g中およそ60gのエゾシカ肉入り)

・寄附金額：9,000円

エゾシカ肉がたっぷり入ったグリーンカレーです。ココナッツの風味がよく効いた辛めの味付けで、手軽にジビエを楽しめる逸品。ごはんはもちろん、うどんやフォーなどの麺類にも合うのだとか。

今回は北海道足寄町への移住の魅力と、返礼品を紹介しました。神秘的な美しい自然を楽しめるまちで、子育て支援が充実しているだけでなく、子どもと一緒に楽しめる観光スポットが多いのも魅力です。移住体験で、実際に暮らしてみてまちの雰囲気を味わったうえで移住を検討できるのもうれしいポイント! 気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者