バンダイが手掛ける「ガシャポン」シリーズより、11月第4週より順次発売される特撮関連商品を紹介する。今回は、ウルトラマン怪獣や仮面ライダーの「まちぼうけ」シリーズ新作と、スーパー戦隊のフラットガシャポンが登場。特撮ファンはぜひチェックしてほしい。

ウルトラマン 怪獣まちぼうけ5

「ウルトラマン 怪獣まちぼうけ5」は、大人気シリーズ「ウルトラマン 怪獣まちぼうけ」の第5弾。今回は邪悪なる暗黒破壊神 ダークザギが登場する。

ラインナップは「ガンQ」「ダークザギ」「カネゴン」「ヒッポリト星人」。価格は400円、全4種。

【フラットガシャポン】スーパー戦隊 色紙ART GP

「【フラットガシャポン】スーパー戦隊 色紙ART GP」は、フラットガシャポン版「色紙ARTシリーズ」最新作。スーパー戦隊の激闘を一枚の色紙に凝縮したコレクションアイテムだ。全種新規描き起こしのイラストを収録し、高級感を演出するメタリック加工を施した豪華仕様。レアには金色箔押しやエンボス加工を追加した特別仕様も収録。劇中の記憶が甦る一枚をその手で楽しめる。

ラインナップは「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」「ブンレッド（爆上戦隊ブンブンジャー）」「クワガタオージャー＆スパイダークモノス」「ドンモモタロウ（暴太郎戦隊ドンブラザーズ）」「ゼンカイザー（機界戦隊ゼンカイジャー）」「烈車戦隊トッキュウジャー」「ゴーカイレッド（海賊戦隊ゴーカイジャー）」「侍戦隊シンケンジャー」「デカレッド（特捜戦隊デカレンジャー）」「マジキング（魔法戦隊マジレンジャー）」「ガオキング（百獣戦隊ガオレンジャー）」。価格は400円、全11種。

まちぼうけ 仮面ライダーの場合 その3

シリーズ大好評の「まちぼうけ 仮面ライダーの場合」に遂に第3弾が登場。それぞれのライダーらしいポージングでまちぼうける姿をハイクオリティに立体化した、集めて並べて楽しいシリーズだ。

第3弾では、早くも「仮面ライダーゼッツ」が登場するほか、「仮面ライダーガヴ」「仮面ライダーガッチャード」「仮面ライダーギーツ」など直近シリーズのライダーが勢揃いする。価格は400円、全4種。