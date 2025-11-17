ノルウェー代表FWアーリング・ハーランドが、ワールドカップ出場権獲得の喜びを語った。16日、イギリスメディア『BBC』がコメントを伝えている。

FIFAワールドカップ26欧州予選・グループIの最終節が行われ、ノルウェー代表は敵地でイタリア代表と対戦した。得失点差の関係で首位通過が決定的となっていたノルウェー代表だが、試合は立ち上がりの11分にイタリア代表が先制。それでも後半に入るとアウェイチームが息を吹き返し、63分にアントニオ・ヌサが同点弾を挙げる。さらに、ハーランドが78分からの2分間で2ゴールをマーク。後半アディショナルタイムにも1点を加えたノルウェー代表が4－1で勝利した。

これによりノルウェー代表は欧州予選全勝を達成。7大会ぶり通算4度目のワールドカップ出場を決めた。また、イタリア代表戦で2ゴールを奪ったハーランドは、同予選の全8試合で得点を記録。合計16ゴールを積み上げながら得点ランキングトップに立っており、2位のハリー・ケインに8ゴール差をつけている。

試合後のインタビューに応じた“怪物”は、「嬉しいが、安堵の気持ちの方が大きい。プレッシャーもたくさんあって、それを感じている。でも、楽しいよ」とコメント。母国をEURO2000以来の主要大会出場に導いたストライカーが、胸の内を明かした。

なお、同選手は代表通算48試合出場55ゴールに到達。1年以上にわたり、ノルウェー代表で毎試合得点を決め続けている。果たして、ハーランドは自身初のワールドカップでも輝きを放てるか。注目が集まる。



【動画】ハーランドによる豪快ボレーの逆転弾！



