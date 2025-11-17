PLST(プラステ)は11月28日、「HARUNOBUMURATA」デザイナーであり、プラステのウィメンズラインのクリエイティブディレクターでもある村田晴信氏とのコラボレーションコレクション第2弾を、全17店舗およびオンラインストアで発売する。

2025年春夏に続くコラボレーションコレクション第2弾となる今回は、「上質な大人のリアルワードローブ」がコンセプト。滑らかな肌触りとぬくもりを感じる素材を使用し、心まで包み込むような着心地を追求。べーシックの中にもエレガンスが香る、全11アイテムをラインナップする。

「カシミヤブレンドリバーロングコート」(49,000円)は、カシミヤ混ならではの高級感とぬくもりを感じる、リバー仕立てのロングコート。長めの着丈と、体をやさしく包み込むような丸みのあるシルエットが特徴。一枚羽織るだけでスタイリングが完成する、存在感のある一着に仕上げた。サイズはS～M、カラーはBROWNとDARK BROWNを用意している。

今回のコレクションのインスピレーションにもなっている"ぬくもり"を、表面のシボ感で表現したオーバーサイズシルエットの「ダウンコート」(55,000円)。ウエストと裾はドローコードでシルエットの調整ができ、スタイルアップも叶う。また、上下どちらからも開閉できるダブルジップ仕様により、その日の気分に併せて印象を変えた着こなしを楽しめる。サイズはM、カラーはOFF WHITEとBLACKの2色で展開する。

体のラインを拾いにくい素材を選び、ウエストからフレアに広がるシルエットのバランスが美しい、フィット&フレアシルエットの「ニットフレアワンピース」(19,000円)。着る人を上品に引き立てる"HARUNOBUMURATA"ならではの美学が息づく一着。サイズはS～M、カラーはBLUEとBLACKの2色を用意している。

落ち感があり、仕立て映えする上質感のある素材を使用したウールブレンドの「オーバーサイズジャケット」(27,000円)と「ワイドテーパードパンツ」(19,000円)。オーバーサイズジャケットはほどよく体に沿うシルエットに長めの着丈でゆとりを持たせ、重ね着をしたい寒い日にも軽く羽織りたい季節にも活躍する。ワイドテーパードパンツは3タック仕様のゆったりとしたシルエットがラグジュアリーな印象を演出。高めのウエスト位置とセンタープレスで脚を長く見せ、スタイルアップを叶える。ジャケットとセットアップで着用も可能。サイズはS～M、カラーはBLUEとBLACKの2色展開となる。

滑らかな質感と裏ボアのコントラストで、"自分のための上質さ"を楽しめる「バックフリースオーバーサイズパーカ」と「イージーパンツ」(いずれも15,000円)。オーバーサイズパーカはゆったりとしたシルエットに、袖口と裾のシャーリングでメリハリをプラス。イージーパンツはウエストをドロスト仕様にすることで快適な着心地に仕上げた。太もも周りから裾にかけてふわりとしたボリューム感があり、セットアップで着れば、"大人のリラックスウェア"としても楽しめる。サイズはS～M、カラーはBROWN・BLACKの2色となる。

重く見えてしまう秋冬のスタイリングに、軽さを出すシアー素材の「ラップスカート」(22,000円)。プリーツを異なる幅で切り替えることで、角度によって様々な表情を楽しめる。軽さが特徴のシアー素材のため、ジーンズなどの上に重ねるレイヤードスタイルでの着こなしもおすすめだという。サイズはS～M、カラーはOLIVEとGRAYの2色用意している。

「ブラッシュドスリーブセーター」(9,990円)は、シンプルなフォルムでありながら、身頃と袖に異素材を組み合わせることで、奥行きのあるデザインに仕上げたプルオーバーニット。 異素材を同系色でまとめ、身頃をフェルトのようなマットな質感に仕上げることで、上品で大人っぽい印象を演出する。サイズはS～M、カラーはWHITEとDARK GRAYの2色で展開する。

「タイプライターシャツ」(13,000円)は、ヴィンテージ加工を施した、柔らかなタイプライター素材のオーバーサイズシャツ。大きめの襟や太めの前立て、ボリュームのある袖を採用し、ベーシックなシャツを新鮮な印象にアップデートした。袖には深めのタックを入れることで、立体的なシルエットに仕上げている。サイズはS～M、カラーはBROWN、BLACK、WHITEの3色を用意している。

「ジオメトリックニットストール」(13,000円)は、さりげなく巻くだけでスタイリングのアクセントになる、200cm×75㎝の大判ストール。幾何学模様が生み出す陰影が、ニュアンスのある雰囲気を引き立てる。ウール100%で仕上げており、暖かさはもちろん、男女問わず使えるため、ホリデーシーズンのギフトにも適している。カラーはGRAYとDARK GRAYの2色で展開する。