ファンケルは11月13日、「記憶力の低下」と「食事・睡眠・運動」の関係性についての調査結果を発表した。調査は2020年1月27日～5月31日、オーダーメイドサプリ「パーソナルワン」初回購入時20～69歳の男女33,246人を対象に行われた。

夜食が記憶力の低下に影響か

パーソナルワン食習慣・生活習慣アンケートの「就寝前2時間以内の食事」頻度に関する設問において、頻度が高い人ほど、「記憶力の低下を感じる」割合が高い傾向が見られた。

「就寝前2時間以内の食事」の頻度が「週1回未満」の人においても、「食べない」人と比較して「記憶力の低下を感じる」割合が有意に高いことから、夜食は少ない頻度でも記憶力の低下に影響を及ぼす可能性が示唆された。

平均睡眠時間と記憶力の関係性

同アンケートにおいて、睡眠時間が「6時間以上」の人は、「6時間未満」の人と比較して、「記憶力の低下を感じる」と回答する割合が有意に低いことがわかった。

運動習慣と記憶力の関係性

同アンケートにおいて、「週2回以上」の運動習慣(1回30分以上の運動)のある人は、「ほとんどしていない」と回答した人と比較して、「記憶力の低下を感じる」割合が有意に低いことがわかった。

以上の結果より、「就寝前2時間以内の食事」の頻度が高い人ほど、「記憶力の低下を感じる」割合が高くなることが明らかになった。「就寝前2時間以内の食事」の頻度が「週1回未満」の人においても、「食べない」人と比較して「記憶力の低下を感じる」割合が有意に高いことから、少ない頻度でも記憶力の低下に影響を及ぼす可能性が示唆された。また、睡眠時間が「6時間以上」の人は、「6時間未満」の人と比較して「記憶力の低下を感じる」割合が有意に低いこと、「週2回以上」の運動習慣がある人は、「ほとんどしていない」と回答した人と比較して「記憶力の低下を感じる」割合が有意に低いことがわかった。

食事摂取基準の策定に携わった柴田克己氏は、以下のようにコメントしている。

「就寝前2時間以内の食事は、記憶力の維持にダメージを与える一方で、適度な運動や睡眠時間の確保は、その維持に寄与することを表したデータだと思いました。脳と腸は双方向の神経系、ホルモン系、免疫系で密接につながりを持っており、"脳腸相関"という概念があります。就寝前2時間以内に食事をしっかり取ると、腸は活動状態のままになり、脳の神経活動も活性化され、眠れなくなります。睡眠不足は、インスリンの感受性を低下させ、いわゆるインスリン抵抗性を招きます。その結果、脳へのグルコースの取り込みが抑制され、エネルギー産生がスムーズに行われなくなり、神経細胞にダメージを与えます。

一方で、運動習慣(1回30分以上、週2回以上)は、グルコースの脳への取り込みをスムーズにし、記憶力の維持に良い影響を与えたと考えられます。脳に取り込まれたグルコースはグリコーゲンとして貯蔵され、脳がグルコース不足に陥った時のエネルギー源として利用され、神経細胞のダメージを抑制することができます。

就寝前2時間以内の食習慣を持つ人は、たとえば、間食を摂ることで、就寝前の食事量を少なくすると良いかと思います。また、睡眠時間はできるだけ確保し、運動も自分に合うものを見つけて対策するようにしましょう」(柴田克己氏)