ラグジュアリーカードは11月29日、体験型コミュニティイベント「LC運動会 supported by IZUMISE KYOTO」をIKUSA ARENA(東京都練馬区)で開催する。

ラグジュアリーカード日本創立9周年記念

大人が本気で楽しむ「LC運動会」を初開催

同社が2025年7月に発表した「新富裕層のライフスタイル調査」では、会員の中でも特に消費行動において活発な傾向が見られた「アクティブ・ラグジュアリー層」の特徴として、いわゆるハイブランド品などを好むような"モノ消費"とは異なる、「心を動かす体験」や「人との関係性」、「自己成長」に積極的に投資する傾向が明らかになった。

こうした新富裕層ならではの価値観に応えるべく、同社では様々な優待・サービスを提供している。その1つとして、会員同士の横のつながりを実現する「ソーシャルアワー」が、ビジネスやパーソナルでの新しい出会いが期待できるとして長年支持されている。これまでにも、予約困難店での食事会やゴルフコンペ、花火大会鑑賞など、テーマ別に様々なソーシャルアワーを毎月開催してきた。中でも、今年初めて開催した「ワークアウト(運動)」をテーマにしたソーシャルアワーは、参加者の会社規模や肩書きに縛られずに、運動を通じた交流ができる、これまでにないコミュニティの場として好評を博した。

今回開催するLC運動会は、この「運動を通じた交流」「これまでにない関係構築の場」への高いニーズを踏まえ、同社日本創立9周年を記念して企画された、大規模な"社交型スポーツイベント"。「大人が本気で遊び尽くす」中で生まれるチームの一体感や高揚感が、新たな友情やビジネスを育むきっかけとなる。

また今回、初の試みとして、一般参加枠(非会員枠)も用意している。同社のブランドスローガン「Experience More」を体現するコミュニティの熱量を直接体験できる機会となる。

チャンバラや格付けバトルなどのコンテンツも

同イベントでは、全員が侍となり戦略とスピードで勝利を目指す「チャンバラ合戦」、五感とセンスを頼りに本物を見極める力を競う「格付けバトル」、参加者を知るきっかけ作りとなる「借り人競争」、大人の情熱がぶつかり合う「綱引きなど」が実施されるほか、職人が目の前でマグロを解体する「マグロ解体ショー」、氷温熟成による日本酒「°Ondo」の特別試飲販売、「フェイスペイント」などのサブコンテンツコーナーも展開される。

さらに、全員に配布されるLCオリジナルグッズ(非売品)のお土産や、豪華景品が当たる抽選会も用意されている。なお、内容は変更の可能性がある。

会場イメージ

実施日は2025年11月29日14:00～19:00(予定)。参加費はLC会員が5,500円、非会員が6,500円。ドレスコードは「動きやすい服装」となっている。LC会員は会員専用アプリやサイト上で、非会員は一般向け申込URLから申し込むことができる。

「未来応援アスリート」も参加決定

同社では、競技人口が少ない、あるいはまだ注目の集まっていない分野で挑戦を続けるアスリートを支えるプロジェクト「LC サポーターズプログラム」の実施を予定している。各競技の第一線で活躍していても、十分な活動資金を得られないアスリートの存在。そのような選手たちの情熱と努力を支え、より大きな舞台へと挑戦できる環境づくりと、彼らの活躍が次世代アスリートの成長を後押しし、社会全体で「挑戦を応援する文化」を広げることを目指している。

今回、本プロジェクトの一環として、陣在ほのかさん・滝澤克明さんをはじめとする"未来のスター"たちのLC運動会への参加が決定した。

陣在ほのかさんは、陸上競技で全国レベルの実績を持ちながらスパルタンレースに転身。わずか1年で世界選手権日本代表に選出され、日本1位・アジア2位の実績を誇る。100kmマラソンやクロスフィットなど多競技に挑戦し続ける姿勢と、Instagram8.2万人のインフルエンサーとしての発信力を持つアスリートとして注目される。

陣在ほのかさん

滝澤克明さんは、新感覚スポーツYOU.FOで2023年・2025年ワールドカップで優勝した世界王者。日本代表リーダーとして初出場初優勝の快挙を成し遂げ、アジアカップでも全勝優勝を収めている。一方でピアニスト・作曲家として音楽活動も展開している。