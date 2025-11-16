大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、トロント・ブルージェイズとワールドシリーズ（WS）を戦った。その相手チームで球団特別補佐を務めるケビン・キアマイアー氏が、ウィル・スミス捕手の将来に太鼓判を押しているという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

キアマイアー氏はメジャーデビューした2013年から昨季現役を引退するまでに、タンパベイ・レイズ（2013-2022）、ブルージェイズ（2023-2024）、ドジャース（2024）の3球団でプレー。昨季はドジャースの一員としてWSを制覇し、今季はそのドジャースにWS優勝を阻まれている。

同メディアは「スミスは過去7シーズンで3度のオールスター選出、そして3度のWS制覇を経験している。ファングラフスのWARは22（フレーミング能力を考慮）、ベースボールリファレンスでは23（フレーミング能力を除外）といずれも高水準だ。現時点では功績的にまだ早く、メジャー10年在籍にも3年足りないため殿堂入りには届かない。だが、スミスは2033年まで契約が残っており、健康でさえいれば10年の条件は確実に満たすだろう」とスミスの現状に言及。

続けて、「そんなスミスの将来をキアマイアー氏は高く評価している。彼はポッドキャスト番組の中で、『彼は将来殿堂入りすると思う。本当に落ち着いていて、どんな場面でも動じない。心拍数が上がることなんてないように見えるし、いつでも信頼できる選手だ』と語った」と記している。

