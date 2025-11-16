ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025

韓国代表 7 － 7 日本代表

＜11月16日 東京ドーム＞

来年3月開催のWBCを見据える野球日本代表「侍ジャパン」は16日、韓国代表と強化試合第2戦を行い2025年ラストゲームは引き分けに終わった。

侍ジャパン打線は3点を追う4回、3番・森下翔太（阪神）の右中間二塁打などで一死満塁の好機を作ると、7番・佐々木泰（広島）の中前適時打でまず1点。そのあと、8番・石上泰輝（DeNA）、9番・五十幡亮汰（日本ハム）が連続で押し出し四球を選び同点に追いついた。

再び1点を追う5回は佐々木の押し出し四球で同点に追いつくと、続く石上が右前2点適時打を放ち6－4と逆転。8回は二死満塁で森下が押し出し四球を選び7点目を奪った。

投手陣は先発の金丸夢斗（中日）が3回3安打3失点で降板。打線が反撃し中盤以降はリードを保ち継投したが、7回から登板した髙橋宏斗（中日）が2イニングで2失点、1点リードの9回は大勢（巨人）が二死無走者から痛恨の同点ソロを浴び、試合は7－7の引き分けに終わった。

前夜の第1戦は11－4で大勝したが、第2戦は逃げ切り失敗でドロー。井端監督は「最終的に追いつかれてしまったんですけど、取れるときにもうちょっと取れたところもあった。それを課題にしないといけないかなと思いますし、ピッチャーはひと通りみんな投げましたんでね。これからもうちょっとずつアジャストしていければ、もうひとつレベルが上がるのかなと思います」と第2戦を総括した。

ピッチクロックへの対応が急務となっている投手陣は、全6投手で計9四死球を記録。「ちょっとずつはできているのかなと思いますけど、シーズン中のように、全部をバッターに、相手に、というところまでは至っていないのかなと思いますので、本番までにその辺は詰めていかないといけないかなと思います」と課題を口にした。