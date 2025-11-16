野球日本代表侍ジャパンは16日、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025」第2戦で韓国代表と対戦し、7-7で引き分けた。この試合で、侍ジャパンのパフォーマンスはどうだったのだろうか。ここでは、同試合に出場した侍ジャパンの選手・監督を採点する。

野手陣の評価は？

1番（遊）村林一輝（楽天） 5打数0安打

評価：10点 4回に1死満塁の場面で併殺打。8回はいい当たりを相手守備に好捕されるなど、見せ場を作れなかった。

2番（三）野村勇（ソフトバンク） 4打数0安打1四球

評価：20点 8回に四球で出塁するも、5打席立って安打は生まれなかった。

3番（中右）森下翔太（阪神） 3打数1安打1打点2四球

評価：70点 4回に反撃のきっかけとなる二塁打を記録。8回には押し出し四球を選んだ。

4番（指）牧秀悟（DeNA） 0打数0安打3四球

評価：80点 安打こそ生まれなかったが、3四球と全打席で出塁した。

（打指）坂本誠志郎（阪神） 1打数0安打

評価：10点 代打として出場したが、4球で空振り三振を喫した。

（打指）若月健矢（オリックス） 1打数0安打

評価：10点 8回に2死満塁の場面で出場したが、遊ゴロに倒れた。

5番（左）西川史礁（ロッテ） 5打数1安打

評価：30点 4回に好機で空振り三振。1安打を放ったが、見せ場は作ることはできなかった。

6番（捕）岸田行倫（巨人） 1打数0安打1四球

評価：50点 5回に1死満塁の場面で空振り三振。一方、犠打や四球を選ぶなど打席ごとに役割を果たす場面もあった。

（捕）中村悠平（ヤクルト） 1打数0安打1四球

評価：50点 6回から捕手として出場。8回には四球を選んで出塁した。

7番（一）佐々木泰（広島） 4打数2安打2打点1四球

評価：80点 3回に反撃の適時打を放ち、5回に押し出し四球を選んだ。6回には難しい送球を捕球するなど、守備でも良い動きを見せた。

8番（二）石上泰輝（DeNA） 2打数1安打3打点1四球

評価：90点 2回はチャンスで空振り三振を喫したが、5回に勝ち越し打を放つなど計3打点をマークした。

（打）岡本和真（巨人） 0打数0安打1四球

評価：60点：8回に四球を選び、追加点のきっかけを作った。

（二）小園海斗（広島）1打数0安打

評価：10点 8回から二塁手として出場。9回にはチャンスの場面で打席に立ったが、一ゴロに倒れた。

9番（右中）五十幡亮太（日本ハム） 4打数1安打1打点1四球

評価：70点 押し出し四球を選び、7回の守備では同点を阻止するホームへの好返球を見せた。

投手陣・監督の評価は？

（投）金丸夢斗（中日） 3回（60球）、被安打3、与四死球2、奪三振4、失点3

評価：50点 3回に入ってから有利なカウントを作れず。それでも、1回、2回はさすがの安定感を見せた。

（投）西口直人（楽天） 1回（29球）、被安打2、与四死球2、奪三振2、失点1

評価：50点 走者を背負う苦しい投球となったが、2奪三振を奪うなど持ち味は見せた。

（投）松山晋也（中日） 1回（17球）、被安打1、与四死球0、奪三振0、失点0

評価：90点 1安打を許したが、150キロ超のストレートとフォークで押し切り、無失点に抑えた。

（投）隅田知一郎（西武） 1回（21球）、被安打0、与四死球2、奪三振1、失点0

評価：70点 2四球と制球に苦しんだが、武器であるチェンジアップで無失点で切り抜けた。

（投）髙橋宏斗（中日） 2回（41球）、被安打2、与四死球3、奪三振4、失点2

評価：30点 3四死球に加えて、一発を浴びるなど苦しい投球に。それでも、8回は三者三振をマークするなど見せ場を作った。

（投）大勢（巨人） 1回（10球）、被安打1、与四死球0、奪三振0、失点1

評価：30点 2死までは順調にとったが、痛恨の同点本塁打を浴びた。

井端弘和監督

評価：70点 9回に大勢を起用して同点とされたが、5人の投手を使って経験を積ませた。

【了】