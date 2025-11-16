バスク代表は15日、本拠地『サン・マメス』にて、パレスチナ代表との親善試合に臨んだ。

ハゴバ・アラサテ監督（現：マジョルカ指揮官）が率いるバスク代表にとって、昨年3月に行われたウルグアイ戦以来の始動となった今回。対戦相手として選んだのはパレスチナ代表で、イスラエルとの戦争状態にある、同国との連帯をアピールする意味合いも大きく、“民族”や“宗教”という観点から、ともに排斥された歴史を歩んだ両者の“友好の証”ともいえる90分を見ようと、『サン・マメス』には5万人以上の観客が集まった。試合前には、「Stop Genocide（虐殺を止めよう）」といったバナーも掲げられている。

そんな試合は、バスク代表が終始優位に進めた。CBイゴール・スベルディア（レアル・ソシエダ）やMFミケル・ハウレギサール（アスレティック・ビルバオ）といった豪華な顔ぶれがスタメンに並んだなか、4分にCBウナイ・エルサバル（レバンテ）のゴールで先制に成功。さらに43分にFWゴルカ・グルセタ（アスレティック・ビルバオ）がPKを沈め、76分にはFWウルコ・イセタ（アスレティック・ビルバオ）がダメ押しとなる3点目をマークした。このまま3－0でタイムアップを迎え、約1年半ぶりの実戦を白星で飾っている。

なおパレスチナ代表は、18日にカタルーニャ代表との対戦を控えている。

【スコア】

バスク代表 3－0 パレスチナ代表

【得点者】

1－0 4分 ウナイ・エルサバル（バスク代表）

2－0 43分 ゴルカ・グルセタ（バスク代表）

3－0 76分 ウルコ・イセタ（バスク代表）