大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今オフも積極的な補強に動くと見られている。その中でも、昨オフから興味を示していたデビン・ウィリアムズ投手の獲得を今オフも狙うかもしれない。米メディア『ドジャース・ネイション』のノア・カムラス記者が言及した。

ウィリアムズはミルウォーキー・ブルワーズからニューヨーク・ヤンキースへ移籍した際、「ドジャースに行くと聞かされていた。そこにヤンキースが割って入った」と語り、ドジャース移籍がほぼ既定路線と考えていたことを明かした。

今季、ヤンキースでキャリアワーストの成績に終わったウィリアムズは、フリーエージェント（FA）となった。31歳ながら依然としてリーグ屈指の投球を誇る右腕には、多くの球団が関心を寄せているという。

ウィリアムズにはドジャースを含む約12球団が興味を示しており、シンシナティ・レッズやボストン・レッドソックスの名も挙がっている。

ドジャースがウィリアムズを獲得できれば、リリーフの大幅な強化となる。ブルペン陣の不安が解消されれば、大谷や山本由伸投手など先発投手陣の負担も軽減できるだろう。

注目の集まるウィリアムズの動向についてカムラス氏は「ドジャースは、今季のチームの最大の弱点だったブルペンを強化するため、この争奪戦の中心に立つことが予想される」と言及した。

