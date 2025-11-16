有吉「『こいつ、また顔を拭いてるよ…』って思われてる？」“美容室の蒸しタオル”の用途が分からず不安に

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。11月のアシスタントは、タイムマシーン3号・山本浩司とアルコ＆ピース・酒井健太です。11月9日（日）の放送では、美容室でシャンプー後に渡される“蒸しタオル”の使い道について話題が及びました。

◆美容室の“蒸しタオル”は何に使う？

この日、ゲスナー（※当番組でのリスナーの呼称）から「約10年通っている美容院では、シャンプーのあとに美容師さんが必ず温かいタオルを渡してくれます。しかし、いまだに用途が分からず、とりあえず目ヤニを拭いている」というメッセージを紹介。

これに有吉が「そういうものじゃないの？ 俺もすぐ顔を拭いちゃうけど……」と答えると、山本と酒井も同意します。一方で、有吉が「女性はメイクをしているから顔を拭かないでしょ？ だから『首元とかにシャンプーが飛んでいたら拭いてください』っていうことなのかな？」という新たな見解を述べます。

すると有吉のなかで、その説が有力になってきたのか「俺、無意識に顔を拭いていたけど、担当の人に『こいつ、また顔を拭いているよ……』って思われている可能性はない？ 何の理由があるんだろう……ちょっと今ゾッとしてきた」と不安がります。

結局、ここでは蒸しタオルの使い道に関する結論が出なかったので、実家が美容室を営んでいる山本に「お前の母ちゃんに聞いてみて」とお願いする有吉でした。

